Un pedazo de basura espacial cayó en Florida y atravesó el techo de una casa: Casi le da a mi hijo





03/04/2024 - 15:21:51

Infobae.- Un insólito incidente con escombros provenientes del espacio intriga a la NASA después de que un fragmento metálico, presumiblemente parte de la Estación Espacial Internacional (ISS), atravesara el tejado y dos pisos de una vivienda en Naples, Florida. El suceso, ocurrido la tarde del 8 de marzo, no dejó heridos pese a que había una persona en el lugar. Según reportó Alejandro Otero, propietario de la vivienda, a Wink News, “fue un sonido tremendo. Casi le da a mi hijo”. “Él estaba a dos habitaciones de distancia y lo oyó todo. Pensé que pudo ser un meteorito”, agregó el padre, muy indignado por lo ocurrido en su vivienda. Por su parte, la agencia espacial estadounidense está analizando este trozo cilíndrico de aproximadamente casi 1 kilogramo para determinar su origen, mientras que la comunidad científica apunta a los restos de una batería desechada de la ISS como la causa más probable de este incidente. Los informes sugieren que un palet de baterías de 2,9 toneladas, empleado para una actualización de las fuentes de energía en la ISS y desechado en marzo de 2021, podría haber sido el responsable. Este palet representa el objeto más grande en términos de masa jamás expulsado de la estación orbital. La entrada no controlada de este objeto a la atmósfera terrestre estaba prevista entre el 7 y el 9 de marzo, coincidiendo con el incidente en Naples. Jonathan McDowell, astrónomo de Harvard-Smithsonian, indicó que “no se desintegrará completamente durante la reentrada”, estimando que aproximadamente media tonelada de fragmentos alcanzaría la superficie terrestre. “Algo atravesó la casa y luego hizo un gran agujero en el suelo y en el techo”, relató Otero, subrayando la peligrosidad del incidente pese a la fortuna de no lamentar daños personales. La preocupación ahora se centra en quién asumirá los costos de reparación del significativo daño material causado a la propiedad del residente. Según New York Post, a pesar de los intentos de contacto con NASA por parte del afectado, la agencia aún no ha respondido directamente a estas inquietudes. La Agencia Espacial Europea (ESA) había monitorizado el descenso del palet, asegurando que, aunque algunas partes podrían alcanzar el suelo, el riesgo de impacto en personas era muy bajo. La entrada no controlada de objetos procedentes del espacio es un fenómeno que suele ocurrir, según apunta la ESA, que destaca cómo aproximadamente una vez por semana, un objeto espacial grande reingresa a la atmósfera de forma natural, con la mayoría de sus fragmentos desintegrándose antes de alcanzar el suelo. Sin embargo, este incidente resaltó los desafíos asociados con la gestión de los desechos espaciales y la importancia de diseñar vehículos y hardware operacional que minimicen los riesgos asociados con la reentrada. Finalmente, The Guardian reportó que el análisis realizado por la NASA del objeto metálico recolectado se realiza “lo antes posible para determinar su origen”. Sin embargo, ya se especula que el objeto puede ser complicado de atribuir, ya que aunque las baterías eran propiedad de la agencia espacial, estaban adjuntas a una estructura de palet lanzada por la agencia espacial japonesa Jaxa.