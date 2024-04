Aprehenden al exjefe de gabinete de Arturo Murillo y lo ponen ante un juez por el caso Gases







03/04/2024 - 14:29:05



El exjefe de gabinete de Arturo Murillo, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, fue aprehendido este miércoles en el aeropuerto internacional de Viru Viru, Santa Cruz, y puesto ante la justicia para que responda por el “caso gases”, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

“El señor Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal llegó a nuestro país en horas de la madrugada deportado desde Estados Unidos (…). Minutos después fue aprehendido por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas por el caso ‘Gases’ y ahora fue puesto ante la justicia en nuestro país para que responda por sus delitos”, escribió Del Castillo en sus redes sociales.

Según el titular de Gobierno, Méndez fue “pieza clave” de la estructura delictiva del exministro del gobierno de facto; ambos fueron arrestados en mayo de 2021 en los estados de Florida y Georgia por el "caso gases lacrimógenos", ellos se desempeñaron entre 2019 y 2020 como funcionarios de Jeanine Áñez.

Murillo y Méndez fueron juzgados y sentenciados en Estados Unidos por lavado de dinero y legitimación de ganancias ilícitas.

Según las investigaciones en Bolivia, el entonces ministro de Gobierno, Murillo, compró con sobreprecio un lote de gases lacrimógenos de la empresa brasileña Cóndor, pero lo hizo a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS).

De acuerdo a las investigaciones, el gobierno de facto de Áñez desembolsó $us 5,6 millones para pagar por el lote de materiales no letales. De ese total, alrededor de $us 2,3 millones representan el sobreprecio.