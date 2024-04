El cometa diablo ya se ve desde la Tierra





03/04/2024 - 12:39:27

El cometa 12P/Pons-Brooks (12P), conocido como diablo, que está pasando muy cerca de la Tierra, es ahora visible en el cielo nocturno del hemisferio norte y se calcula que en los próximos días alcance su punto de mayor visibilidad desde nuestro planeta antes de continuar su trayecto en dirección al Sol. "El cometa se iluminará un poco a medida que se acerque al Sol, y debería ser visible a simple vista en el oeste aproximadamente una hora después de la puesta del sol", indicó Paul Chodas, gerente del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, citado por el sitio de noticias científica Live Science. Davide Farnocchia, especialista del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, recomienda a quienes deseen disfrutar del fenómeno, ir a un lugar alejado de las luces de la ciudad y con una vista despejada del "horizonte occidental". "Sería aconsejable utilizar un par de binoculares, ya que sin ellos puede ser difícil localizar el cometa", dice. Spectacular Sky Blaze Sparks Stellar Intrigue In Russia�s Far East



A luminous falling object believed to be fragments of the Pons-Brooks comet breaking up blazed across the Khabarovsk sky on Monday, leaving residents gazing and speculating on the fiery phenomenon.



The� pic.twitter.com/9PxLsBfYww — RT_India (@RT_India_news) March 25, 2024 ¿Aparecerá durante el eclipse solar? De acuerdo con el portal especializado Space, es probable que este inusual cometa criovolcánico —o sea, un volcán de hielo que vuela por el espacio— aparezca durante el eclipse solar del próximo 8 de abril que se podrá observar en EE.UU., Canadá y México. "Si bien esta no será la primera vez que aparece un cometa junto con un eclipse solar total, es relativamente raro ver que estos fenómenos coincidan", subraya el medio. La visibilidad del conocido popularmente como 'cometa diablo' durante el evento astronómico dependerá en última instancia de su brillo en ese instante. Si el cometa registra una nueva erupción volcánica en su interior se volverá decenas de veces más brillante de lo normal. En octubre pasado experimentó un gran estallido y su coma o cabellera, como se le conoce en astronomía a la nube de polvo y gas que envuelve su núcleo, se expandió aún más de lo habitual y nuevamente se hicieron visibles sus dos penachos. "Si el cometa Pons-Brooks es lo suficientemente brillante, lo verán entre Júpiter y el Sol, pero más cerca de Júpiter", señala al respecto la web EarthSky, que advierte de que se debe observar con equipos (telescopios, cámaras, binóculos) con filtro solar todo el tiempo para evitar lesiones permanentes en los ojos. El 12P, cuya forma recuerda a la del Halcón Milenario de 'Star Wars', alcanzará su punto más cercano al Sol (perihelio), el próximo 21 de abril, lo que significa que en ese momento brillará en su máximo esplendor. Esto sucede porque la radiación solar calienta su interior y la presión aumenta, lo que hace que explote violentamente y dispare hacia el espacio cristales de gas y hielo. Su punto más cercano a la Tierra tendrá lugar en junio. Tardará 71 años en completar otra órbita completa alrededor del Sol, así que no regresará a los cielos nocturnos hasta 2095.