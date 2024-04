Taiwán sufrió el terremoto más potente de los últimos 25 años





03/04/2024 - 08:58:17

Infobae.- Un potente terremoto magnitud superior a 7 provocó al menos nueve muertos y cientos de heridos en Taiwán, además de daños en decenas de edificios y alertas de tsunami en la costa del este de Asia, finalmente descartadas. Las autoridades taiwanesas indicaron que el sismo y sus réplicas fueron los más intensos en esta isla en 25 años, y alertaron de que pueden producirse más réplicas en los días venideros. Las siete muertes ocurrieron en el condado de Hualien, el punto más cercano al epicentro del sismo. Además, el cuerpo de bomberos señaló que más de 800 personas resultaron heridas por el terremoto, sin especificar la gravedad. “Todo temblaba violentamente. Los cuadros en la pared, el televisor y el mueble de licores se cayeron”, dijo un vecino de la ciudad de Hualien a la televisión local SET TV.

En esa ciudad portuaria, situada en la costa oriental de Taiwán, dos edificios colapsaron por la sacudida, indicaron los bomberos, que temen que haya personas atrapadas entre las ruinas. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que el terremoto de este miércoles tuvo una magnitud de 7,4 y se produjo justo antes de las 08:00 locales. La agencia meteorológica taiwanesa estimó la magnitud en 7,2, mientras que la japonesa lo calibró en 7,5. “El terremoto fue cerca de la tierra y es poco profundo. Se sintió en todo Taiwán y las islas (...). Es el más fuerte en 25 años”, declaró Wu Chien-fu, director del Centro Sismológico taiwanés. En septiembre de 1999, un terremoto de magnitud 7,6 mató a unas 2.400 personas en Taiwán, en el que todavía es el desastre natural más mortífero en la historia de este territorio.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, pidió coordinación entre las agencias locales y centrales y anunció que el ejército iba a dar apoyo en las labores de rescate y asistencia. Las estrictas normativas de construcción y la concienciación social sobre este tipo de desastres parecen haber evitado una catástrofe mayor en Taiwán, regularmente afectado por los terremotos por su ubicación entre dos placas tectónicas. Las redes sociales se inundaron de imágenes de distintos puntos de la isla con edificios bamboleándose durante la sacudida. Algunos quedaron peligrosamente inclinados una vez terminó el temblor “Yo quería salir corriendo pero no estaba vestido. Así de fuerte estuvo”, comentó Kelvin Hwang, huésped de un hotel céntrico, que finalmente encontró refugio en el vestíbulo del ascensor de la novena planta.

Alertas de tsunami El terremoto se sintió en todo Taiwán y tuvo varias réplicas, una de ellas de magnitud 6,5 cerca de Hualien, según la agencia meteorológica de la isla. En la capital Taipéi se suspendió la circulación del metro durante casi una hora, y las autoridades pidieron a los pobladores revisar si había fugas de gas. El fabricante de semiconductores taiwanés TSMC, el más importante del mundo, interrumpió brevemente su producción en algunas plantas, dijo un responsable a la AFP. La sacudida llegó a la otra orilla del estrecho de Taiwán, en la región de Fujian de China continental, o a la ciudad semiautónoma de Hong Kong. También desencadenó alertas de tsunami en Taiwán, en las islas del sudoeste de Japón y en varias provincias de Filipinas, aunque se levantaron poco después. En Japón, las autoridades suspendieron temporalmente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Naha, en la isla de Okinawa. Un portavoz del gobierno nipón dijo que no se detectaron víctimas en esa región, aunque la agencia meteorológica nipona detectó olas de tsunami de hasta 30 centímetros en algunas de sus islas. 🇹🇼 | EN VIDEO: As� sorprend�a el potente terremoto de la ma�ana de este mi�rcoles, a los habitantes de Taiw�n, a la vez que varias edificaciones se deslomaban. pic.twitter.com/QNIyhgWTb8 — UHN PLUS (@UHN_Plus) April 3, 2024