Cristian Castro presume a su nueva novia tras su ruptura con Mariela Sánchez





02/04/2024 - 17:44:52

Cristian Castro presentó a su nueva novia, Ingrid Wagner, con quien disfrutó de un viaje romántico por Londres. La noticia causó gran revuelo entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo pues hace unas semanas todavía disfrutaba de su noviazgo con la argentina Mariela Sánchez. Ingrid Wagner es una abogada y artista plástica que ha captado la atención del cantante. Aunque no es muy conocida en el ámbito público, su relación con Cristian Castro la ha puesto en el foco de los medios. La relación fue confirmada a través de las redes sociales, donde Cristian Castro compartió una foto con Ingrid Wagner dentro del Royal Palace Hall en Londres, refiriéndose a ella como su "novia hermosa".

Este gesto ha sido interpretado como una señal de que el cantante ha superado su anterior relación amorosa y está listo para comenzar un nuevo capítulo en su vida. La rapidez con la que Cristian Castro inició un nuevo romance después de su separación de Mariela Sánchez, generó diversas reacciones entre sus fans. Algunos se preguntan si hubo infidelidad, mientras que otros simplemente se alegran por el nuevo amor del artista. Con este nuevo noviazgo, los fans de Cristian esperan que este amor le traiga felicidad y estabilidad. Mientras tanto, el cantante continúa con su gira nacional junto a Yuri y la grabación de su próximo material discográfico, mostrando que su vida profesional sigue adelante con éxito.

Fue en febrero pasado, cuando Cristian Castro rompió el silencio luego de que trascendiera que su romance con la argentina Mariela Sánchez llegó a su fin. A pesar de que la asesora inmobiliaria argentina no quiso brindar ninguna declaración antes de partir de la Ciudad de México, el que decidió terminar con las especulaciones fue el cantante mexicano, quien durante su arribo a Los Ángeles confirmó su rompimiento amoroso. “Se terminó la historia… La verdad que es difícil, difícil situación esta de ser cantante”, explicó el intérprete de Azul a diversos medios de comunicación que lo esperaban a su llegada, según las imágenes difundidas en el programa Venga la Alegría. Ante los cuestionamientos sobre si Mariela Sánchez llegó a manejarle las cuentas bancarias y ese sería uno de los motivos de su separación, el hijo de Verónica Castro comentó: “No, no, ella es una chica muy buena y la verdad que todo fue muy tranquilo, simplemente no se pudo más. Lamentablemente lo hablamos y terminamos todo bien”.