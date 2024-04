Shannen Doherty ya se prepara para la muerte





02/04/2024 - 17:33:33

Shannen Doherty está haciendo espacio para crear más recuerdos con sus seres queridos. En el nuevo episodio de su podcast, Let's Be Clear, la actriz de Beverly Hills, 90210, de 52 años, reflexionó sobre el proceso de desprenderse de cosas materiales que, según se dio cuenta, no le traen alegría. La actriz, quien tiene cáncer de mama en etapa 4 , fue sincera sobre la limpieza de sus pertenencias para facilitarle las cosas a su mamá, Rosa, cuando muera. "Mi prioridad en este momento es mi mamá", declaró la actriz durante el episodio del lunes de su podcast. "Sé que será difícil para ella si yo muero antes que ella". Shannen Doherty continuó: “Como va a ser muy difícil para ella, quiero que otras cosas sean mucho más fáciles. No quiero que ella tenga un montón de cosas con las que lidiar. No quiero que tenga cuatro unidades de almacenamiento llenas de muebles”. Doherty explicó que comenzó a revisar sus pertenencias para donar o vender antigüedades y otros artículos que había coleccionado a lo largo de los años "por si acaso" le pasara algo. La actriz recientemente hizo un viaje al sur a su casa en Tennessee para empacar sus pertenencias después de que decidió dejar de lado su sueño de vivir en la propiedad y criar caballos. “Estábamos en Tennessee y estaba empacando todas las cosas que había allí”, continuó. “Fue realmente difícil y muy emotivo porque, hasta cierto punto, sentí que estaba renunciando a este sueño de construir esta propiedad, construir una casa para mí y una casa para mi mamá y luego ampliar el granero”.

La actriz añadió que planeaba construir un santuario para los caballos que fueron “abandonados por sus dueños porque son demasiado viejos” o “lastimados”. “Ese era uno de mis sueños”, dijo mientras lloraba. “Estaba empacando y comencé a llorar… Sentí que estaba renunciando a un sueño y ¿qué significó eso para mí? ¿Significaba que estaba renunciando a la vida? ¿Significaba que estaba tirando la toalla? “Y mi mamá estaba allí y me dijo: 'No te deshagas de este lugar, está bien'. No es necesario y puedes seguir adelante.' Dije: 'Sí, absolutamente puedo'”. Una semana después, Shannen Doherty regresó a la casa para empacar todas sus cosas en un camión y traerlas de regreso a California. La estrella de Charmed explicó que tuvo una revelación mientras estaba allí y se dio cuenta de que su sueño era una “idea estúpida” debido a lo que le costaría renovar la propiedad. Dijo que dejarlo ir era “lo correcto”, sabiendo que le traería una sensación de “paz”. "Todavía puedo vivir mi sueño de ayudar a los caballos", añadió . “Todavía puedo vivir ese sueño participando realmente en rescates que son mucho más capaces de lograrlo”. La actriz explicó que desprenderse de la propiedad y otras posesiones ayuda a “dejar una transición más limpia y fácil” para su familia. A lo largo del proceso, Doherty reconoció que ha aprendido que sus pertenencias no le traen tanta alegría como crear recuerdos con su madre y sus seres queridos.