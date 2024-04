Bajan exportaciones de gas y manufactura en enero: Significan $us 251 millones menos





02/04/2024 - 16:18:21

Las exportaciones de manufacturas y gas en enero registraron un decrecimiento del 44,6% y del 26,3%, respectivamente, respecto al mismo mes de 2023, significan 251 millones de dólares menos, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El reporte da cuenta que en enero de 2023 las exportaciones de manufacturas sumaron $us 440,0, mientras en enero de este año bajaron a $us 243,8 millones. En enero de 2023 la exportación de gas alcanzó un valor de $us 203,4 millones, en cambio en enero de este año las ventas llegaron a $us 149,9 millones. El mercado argentino en enero de 2024 demandó mayor volumen de gas natural, registrando 146 millones de metros cúbicos respecto al mes anterior, cuando llegó a 121 millones de metros cúbicos. En tanto que la exportación de este producto a Brasil disminuyó hasta 440 millones de metros cúbicos. A diferencia del gas, las exportaciones de minerales en enero de este año llegaron a $us 193,0 millones, superando los $us 186,3 millones reportados en enero de 2023. Esta mejora responde a las exportaciones de mineral de plata ($us 67,6 millones), mineral de plomo ($us 15,8 millones), boratos ($us 5,5 millones), wólfram ($us 43,0 millones), mineral de cobre ($us 1,9 millones), mineral de antimonio ($us 1,8 millones), entre otros.