Reclusos apelan a su religión para ver el eclipse solar en EE.UU.





02/04/2024 - 15:39:55

Internos del Centro Correccional de Woodbourne, en el estado de Nueva York, demandaron el pasado viernes al Departamento Correccional del estado por la decisión de cerrar las prisiones durante el eclipse solar total del próximo lunes, ya que consideran que la medida atenta contra sus derechos religiosos, recogió este martes The New York Post. En marzo, el Departamento Correccional del estado estadounidense emitió un memorando anunciando que el próximo lunes los internos de todas las instalaciones correccionales estatales deberán permanecer en sus celdas entre las dos y las cinco de la tarde, que es el horario habitual de su recreación al aire libre. Dado a que se espera que en esa región de Nueva York el eclipse total sea visible alrededor de las 15:15 y dure unos pocos minutos, los demandantes denunciaron esta decisión que les impediría observar plenamente el fenómeno. Derechos religiosos Los reos, que profesan diferentes credos, sostienen que esa decisión gubernamental vulnera sus derechos constitucionales a practicar su fe al impedirles participar en un evento de importancia religiosa. Los reclusos también refieren que este singular evento no volverá a verse en EE.UU. hasta 2044, por lo que este suceso astronómico "merece reunión, celebración, adoración y oración". En el texto de la solicitud, firmada por un bautista, un musulmán, un adventista del séptimo día, dos practicantes de la santería y un ateo, se explica que "un eclipse solar es un fenómeno natural poco común con un gran significado religioso para muchos". Además, en su petición argumentan que pasajes de la Biblia describen un fenómeno similar a un eclipse durante la crucifixión de Jesús, y que las obras sagradas islámicas describen un evento similar cuando murió el hijo del profeta Mahoma. Por su parte, Thomas Mailey, portavoz del departamento penitenciario, señaló que todas las solicitudes de adaptaciones religiosas se toman en consideración y que la petición de poder ver el eclipse se está estudiando actualmente.