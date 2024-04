Fiscalía citará a funcionarios y dirigentes de fútbol cruceño por caso Sebastián Marset





02/04/2024 - 15:29:10

Cinco personas serán citadas a declarar como testigos en el caso del uruguayo Sebastian Marset, quien en Bolivia estuvo vinculado a diversidad de actividades, entre ellas el fútbol. El fiscal de sustancias controladas, Julio César Porras, informó que se trata de funcionarios, particulares y dirigentes del fútbol cruceño, sin dar mayores detalles. “Hay personas de las que no sabíamos de su existencia, (pero ahora) van a ser citados, son algo de cinco personas”, explicó. El jueves 28 de marzo, el presidente del club Sport Boys de Warnes, Víctor Hugo Pérez, denunció a dirigentes de la ACF por presuntamente haber recibido $us 300.000 de Marset. En aquella oportunidad, Pérez acusó a la dirigencia de la ACF, que preside Noel Montaño. “Vengo a denunciarlos por agarrar plata de gente que no tenían que agarrar. Unos 300 mil (dólares) por lo menos han agarrado”, denunció.