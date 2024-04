Mesa evita decir si será candidato: Insiste con elecciones primarias abiertas







02/04/2024 - 15:08:25



El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, consideró que sería un error anticipar si será candidato presidencial para 2025, puesto que aún se debe esclarecer el escenario político y la realización de elecciones primarias.

“Yo no cometería un gravísimo error de decirle ahora sí voy a ser o no voy a ser candidato, porque eso no es responsable. Primero tenemos que conocer cuál es el escenario político y las primarias son parte fundamental de él y no se ha decidido sobre ello todavía”, dijo Mesa en conferencia de prensa.

Recalcó que su propuesta para definir el escenario electoral es que la oposición se someta a elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y competitivas, para construir una unidad.

Mesa enfatizó que un nuevo Gobierno en 2025 debe resolver los problemas que deja el modelo del MAS, como lo que calificó de “desastre” en la política energética.

Dijo que la política energética con el MAS es “suicida” por elementos como la falta de transparencia en las reservas de gas y la baja en la renta petrolera.

Aseguró que el modelo del MAS, cuya bandera era la “nacionalización” de los hidrocarburos, tienes” desastrosos resultados”.