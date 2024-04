Presidente del Consejo de la Magistratura renuncia al secreto bancario: Desconoce a jueces designados





02/04/2024 - 12:16:22

El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, renunció este martes al secreto bancario y manifestó su disponibilidad a ser investigado financieramente. “Para evitar cualquier susceptibilidad, he tomado la decisión el día de hoy (martes) voy a presentar mi nota ante la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), estoy renunciando al secreto bancario, y (estoy) abierto a que me hagan cualquier tipo de investigación sobre el manejo financiero o del patrimonio que tengo”, dijo Molina. Ante presuntas denuncias de designaciones irregulares y supuestas extorsiones, remarcó que los nombramientos como jueces o conciliadores se realizan de manera conjunta en el Consejo de la Magistratura y pidió que, en caso de existir alguna víctima, se haga la denuncia para que se investigue. “Yo no conozco a ninguno de los jueces que se han designado en Cochabamba, todas las designaciones que se han realizado en el Consejo de la Magistratura han sido designaciones de carácter colegiado, colectivo (…), no es justo que todas las designaciones y el ‘linchaje mediático’ caigan sobre el suscrito”, enfatizó. Explicó que lleva 22 años en la función pública y que el patrimonio con el que cuenta se centra en un motorizado a crédito, un departamento en La Paz y una casa en Cotagaita (Potosí). “No tengo absolutamente nada más, está claro a partir de hoy están en la libre disposición de hacer una investigación”, añadió.