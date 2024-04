Gobierno descarta primarias en el MAS: Vocero recuerda el referéndum del 21F de 2016





02/04/2024 - 10:44:46

El gobierno descarta completamente elecciones primarias en el Movimiento Al Socialismo (MAS) entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales, actual titular del MAS que ha planteado esa opción para definir el candidato presidencial para 2025. El vocero presidencial, Jorge Richter, aseguró que, aún no se puede hablar de elecciones primarias, porque el presidente no manifestó intención de volver a ser candidato, dijo en declaraciones a la Red Uno. Richter, además, aseguró que Evo Morales debe solucionar primero su situación jurídica, antes de hablar de elecciones primarias. Con respecto a las declaraciones de Evo Morales, quien anunció convulsión social si él no es elegido como candidato, el vocero presidencial, señaló que “nunca la convulsión social es una alternativa y siempre hay que dirimir al dialogo”. Richter asegura que “para que se pueda dar una elección primaria se tiene que evaluar varios elementos: primero, el presidente Arce debe decidir si es o no candidato; segundo es que las reglas deben ser claras, es decir, que se debe analizar el estatuto y establecer las participaciones de las organizaciones sociales; y tercero, se debe ver los elementos de orden jurídico que tiene que resolverlo el interesado”, manifestó, puesto que “una elección no puede estar en función de los caprichos”. Evo y su palabra incumplida en el 21F El Gobierno y el ‘arcismo’ cerraron filas contra las primarias planteadas el domingo por el expresidente Evo Morales, a quien recordaron desde su inhabilitación para ser candidato hasta su palabra incumplida tras el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F). El exmandatario no salió a responder en persona, pero sus afines remarcaron que sí está habilitado y que el ala “renovadora” teme ir a elecciones internas. “Esa palabra de que se tiene que respetar el resultado de una supuesta elección interna y el ganador apoya al perdedor y define el pueblo –en un pueblo, entendemos, cerrado porque él solo quiere que sea la militancia del Movimiento Al Socialismo–, esto a uno lo retrotrae hasta el año 2016, cuando también señaló que si perdía el referéndum se retiraba y se iba a su casa para dar paso a nuevos liderazgos y a nuevas personalidades que puedan dar continuidad al proceso de cambio, y después hemos visto que tomó una actitud absolutamente diferente (…) No es creíble esa palabra de que ‘si yo pierdo, pues, me retiro y apoyo al que resultara ganador’ porque ya hay muestras de aquello”, dijo la mañana de este lunes, en Correo del Sur Radio (FM 90.1 y AM 980), el vocero presidencial, Jorge Richter. UN PEDIDO AL TCP Richter se refirió a la victoria del No en el referéndum del 21F, en el que se consultó a la población sobre una nueva reelección de Morales. Pese al resultado, el MAS presentó una acción ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y este, en 2017, dictó un polémico fallo avalando la reelección indefinida, invalidada en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021. Richter señaló además que, con su propuesta, Morales en realidad está pidiendo al TCP que lo habilite, después de que en diciembre pasado la institución constitucional con sede en Sucre determinara su inhabilitación. Al ser consultado sobre si el Gobierno considera que Morales está habilitado, respondió que la posición ya fue fijada por el ministro de Justicia, Iván Lima. Justamente este lunes Lima, en declaraciones a RTP, desahució la iniciativa: “Un profundo desconocimiento a la ley. Nadie puede proclamarse candidato si no pasa por los diferentes pasos que tiene nuestra normativa. Evo Morales no puede ser candidato puesto que lo ha definido así el TCP. De ahí que venga ese su afán de desinstitucionalizar, de que no estén en este momento quienes actualmente son magistrados del TCP en esa función, dejar sin efecto la Sentencia 1010/2023 y de esa manera poder participar de una elección primaria”.