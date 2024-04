El MAS tiene hasta el 22 de abril para llamar a congreso en consenso con organizaciones sociales





02/04/2024 - 09:47:34

La dirección nacional del MAS-IPSP tiene hasta el 22 de abril para convocar a congreso en consenso con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (Cnmciob-“B.S.”), para renovar su dirigencia nacional, recordó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi. “Son 25 días y este plazo vencería el 22 de abril, hasta esa fecha tiene el partido político MAS-IPSP para convocar a un congreso y, de esa manera, puedan renovar (su directiva), conforme a su estatuto, y estén en línea con la Ley 1096”, explicó en el programa Poder Medios y Miedos. El plazo está consignado en la resolución TSE-RSP-ADM N° 0122/2024 del 26 de marzo de 2024, aprobada por la sala plena del TSE en respuesta al auto constitucional del 20 de marzo, emitido por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ante un “recurso de queja” planteado por los ejecutivos de la Csutcb, Lucio Quispe, de la CSCIB, Esteban Alavi y de Cnmciob-“B.S” Guillermina Kuno, para que se convoque a un nuevo congreso en apego al Estatuto Orgánico del MAS. A través de esa resolución, el TSE determinó “conminar a la dirección nacional del partido político MAS – IPSP, reconocida ante el Tribunal Supremo Electoral por resolución TSE-RSP-JUR No 005/217 de 1 de febrero de 2017, para que en el plazo de 25 días calendario, computable a partir de la notificación con la presente resolución, emita la convocatoria a congreso nacional ordinario para la renovación de su directiva, en cumplimiento del artículo 13 de su estatuto orgánico, es decir, con el previo consenso acreditado con las organizaciones matrices nacionales reconocidas por el citado dispositivo estatutario”. Los dirigentes denunciaron que la dirección nacional del MAS convocó al fallido congreso de Lauca Ñ de octubre de 2023, sin ningún tipo de consenso con las organizaciones matrices. En ese evento, Morales fue reelecto como presidente de la Dirección Nacional del MAS; no obstante, el TSE determinó “rechazar” el registro de la directiva electa porque incumplieron varias disposiciones de la convocatoria y del estatuto, por ello, ordenó convocar a un nuevo cónclave. Ante la conminatoria, Morales llamó a una reunión de emergencia de la dirección nacional y del equipo jurídico para este martes, en Cochabamba, con el fin de asumir una decisión. Tahuichi recordó que la cuarta ampliación para que el MAS y las otras organizaciones políticas renueven sus directivas fenece el 5 de mayo, y que el incumplimiento conlleva la pérdida de la personaría jurídica. El artículo 58 de la Ley de Organizaciones Políticas establece que se “cancelará la personalidad jurídica de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas” por el “tercer incumplimiento a resoluciones del Tribunal Supremo Electoral”. “ADN tiene una tarjeta amarilla, MNR tiene una tarjeta amarilla, el PDC tiene dos tarjetas amarillas, una más y chau, ya no está en el juego. En el caso del MAS sería una primera probablemente, si cumple las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral, adelante, no acumula tarjetas amarillas”, graficó el vocal.