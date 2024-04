Manfred pide ignorar a Evo: No hay que darle mucha bola





01/04/2024 - 18:11:52

Opinión.- Luego de que el expresidente Evo Morales señalara que los exmandatarios de España, Colombia y Argentina no permitirán que se impida su candidatura a las elecciones de 2025 y tampoco que se proscriba al MAS, el alcalde Manfred Reyes Villa sugirió “no darle mucha bola ni cobertura”. “Yo creo que ya no hay que darle mucha bola ni mucha cobertura (a Morales). Él puede querer todo y presidentes que han fracasado en sus países pueden venir a apoyar para ver a quién se apoya o a quiénes llamar. Yo creo que aquí quien determina todo y dónde está el poder, el poder está es el pueblo. El pueblo es el que elige y el pueblo es el que hoy quiere unidad, ya no quiere confrontación”, opinó al respecto, Reyes Villa. El Burgomaestre tachó las declaraciones de Morales de “desesperadas” para lograr una candidatura a la fuerza y de “injerencia política” a la ejercida por los países mencionados por el líder del MAS. Hoy, el edil pidió a Morales cambiar el discurso de la confrontación por el de paz, unidad, progreso y de la democracia, donde el voto lo determina todo. “Ya no se puede tener injerencia de ninguna parte y de ninguna persona. Que yo diga: ‘Yo voy a ser candidato, porque Cochabamba quiere’. No hay tu tía aquí. Aquí es democracia, presentando proyectos que realmente valgan el respaldo de la población, pero hagamos las cosas de acuerdo a las leyes”, enfatizó, Reyes Villa. DECLARACIONES DE MORALES Las declaraciones del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) tuvieron lugar en ocasión del aniversario 29 del partido azul, celebrado el sábado en el municipio Yapacaní, en Santa Cruz por parte del ala “evista”. “Yo quiero comentarles, con las disculpas de tres expresidentes (Ernesto) Samper, de Colombia; Alberto Fernández, de Argentina; (José Luis Rodríguez) Zapatero, de España; con delegados del (presidente Nicolás) Maduro y del presidente (Luiz Inácio) Lula, ellos afirman y reafirman que no van a permitir que se proscriba al MAS y tampoco se inhabilite a Evo como candidato a presidente, si fuera candidato”, declaró entonces Morales. Desde la oposición, coincidieron en que tales afirmaciones de Morales promueven la injerencia política extranjera en Bolivia. POSTURA DE CAMACHO A través de una publicación en redes sociales, Luis Fernando Camacho, también sentó postura. En su opinión, Morales y el presidente Luis Arce son “dos caras de la misma moneda”. “El presidente Luis Arce y Evo Morales han demostrado ser las dos caras de la misma moneda, una moneda que cada día tiene menos valor. Sin propuestas, sin alternativas y sin visión de futuro se limitan a la búsqueda del poder sin pensar en la gente”, reza un párrafo de la carta que Camacho escribió en sus redes.