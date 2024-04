Fiscalía niega persecución política contra Villegas: No probó sus denuncias





01/04/2024 - 17:36:02

El ingeniero Edgar Villegas goza de un debido proceso en la denuncia por instigación pública a delinquir debido a sus denuncias de manipulación en las elecciones de 2019, por lo que en su contra no existe persecución política, afirmó la coordinadora de la Fiscalía Departamental de La Paz, Nilda Calle. Villegas apareció este lunes en conferencia de prensa y denunció que es víctima de una persecución política, tras hacerse pública la denuncia que pesa en su contra por la difusión de datos de una supuesta manipulación informática en las elecciones de 2019, que diferentes estudios periciales lo descartaron. “Como Ministerio Público nos regimos en la ley y si encontramos algún tipo de indicios iniciamos la investigación como en este caso, en el que se están respetando los derechos y garantías del sindicado como de cualquier otra persona, no puede ser una persecución política, no se ha aprehendido a nadie injustamente, no se vulneró derechos ni garantías, mucho menos ha emitido una sentencia ejecutoriada sin un debido proceso”, respondió Calle. La denuncia contra Villegas fue presentada por el diputado 'evista' Renán Cabezas, quien lo acusó de haber realizado publicaciones en la prensa y convocado a la población a movilizarse tras las elecciones generales de 2019. La Fiscalía recordó que el “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca a los comicios de 2019 no identificó la existencia de manipulación de datos, como denunció Villegas y que derivó, junto a otros hechos, en los violentos hechos que terminaron en la dimisión de Evo Morales. De acuerdo con Calle, “durante la etapa de investigación del denominado caso ‘Fraude Electoral’, Villegas no logró demostrar las presuntas irregularidades o manipulación informática en el proceso electoral de octubre de 2019”. A solicitud de la Fiscalía General del Estado, el “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca – España realizó una pericia en el “Área de Seguridad Informática y Administración de Redes” sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, en el marco de las investigaciones del caso “Fraude Electoral”. “El informe pericial se hizo público en julio de 2021 y ha determinado que no se produjeron negligencias por parte de la empresa NEOTEC, encargada del sistema TREP, también se ha demostrado la inexistencia de manipulación informática en los resultados del proceso electoral y, sobre la base de estos resultados, la Comisión de Fiscales determinó emitir el sobreseimiento de este caso (‘Fraude Electoral’)”, explicó Calle. La pericia científica, recordó la fiscal, “consideró las evidencias cursantes en el cuaderno de investigación, analizadas con criterios técnicos y científicos periciales y forenses siguiendo una metodología formal garantizando la relevancia, confiabilidad y suficiencia, conforme establece la norma ISO/IEC 27037”. El desarrollo del informe siguió los criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales sobre tecnologías de la información (UNE 197010/2015). Ante los resultados de la pericia internacional, la comisión de Fiscales a cargo del proceso penal denominado “Fraude Electoral”, con toda la información recolectada en la etapa investigativa y principalmente el informe de la pericia en seguridad informática y administración de redes, emitió el requerimiento conclusivo de sobreseimiento del caso, al determinar que el hecho investigado no constituye delito, conforme dispone el artículo 323.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), determinación que fue puesta a conocimiento de la autoridad jurisdiccional.