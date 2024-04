La película de Godzilla que ganó el Oscar y que no se puede ver en ninguna plataforma





01/04/2024 - 16:48:10

Cada película de Godzilla se podría considerar un acontecimiento en sí mismo. El rey de los monstruos es uno de los favoritos de los amantes del cine ‘kaiju’, un término japonés que se utiliza para englobar a todo este género de bestias entre prehistóricas y fantásticas. Esta semana se estrenaba en las pantallas Godzilla y Kong: El nuevo imperio, en la que Adam Wingard volvía a hacerse cargo de la franquicia que continúa expandiendo el concepto de MonsterVerse o, lo que es lo mismo, el universo cinematográfico compartido capaz de reunir a todas estas criaturas bajo un mismo manto. Pero hay vida más allá de las películas norteamericanas que, de alguna manera, se han apropiado de Godzilla, algo que no deja de ser curioso si tenemos en cuenta que, precisamente en la cultura popular, nació como consecuencia de las radiaciones atómicas que provocaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Afortunadamente en Japón se sigue rindiendo culto a Godzilla y, en los últimos tiempos se ha revitalizado el fenómeno a través de su productora original, la Toho. Primero fue Shin Godzilla (2016), a la que le siguió Godzilla: Planeta de monstruos (2017), que generó una trilogía. La última pieza de todo este puzzle ha sido Godzilla: Minus One. Y su repercusión ha sido tan grande que nadie lo hubiera podido prever. Está dirigida por Takashi Yamazaki, veterano del anime y responsable de títulos como Stand by Me Doraemon o de adaptaciones manga en imagen real como Parásito. Desde su estreno en su país de origen y, más tarde en Estados Unidos, la película se convirtió en un auténtico acontecimiento, en parte, porque recuperaba el espíritu más clásico de la saga pero, en esta ocasión, a través de unos efectos especiales espectaculares. Godzilla: Minus One se sitúa después de la Segunda Guerra Mundial y está protagonizada por un piloto que lucha contra sus fantasmas. Así, los traumas individuales y los colectivos (los de un país) se unirán al rugido del monstruo dispuesto a arrasar con todo. Oscar a los mejores efectos especiales: un hito En esta ocasión, todos los elementos que caracterizan el ADN de las películas de Godzilla se encuentran representados a la perfección: la constante recuperación de la mitología de la bestia, el sustrato social y político de cada una de sus historias, su capacidad para conectar con la actualidad, la humanidad de la bestia, la deshumanización del hombre, el terror y la destrucción apocalíptica. Todo ello está presente en esta modélica película que arrasó en los Premios de la Academia Japonesa y que constituyó todo un hito al ganar este año el Oscar a los mejores efectos visuales, categoría en la que competía con blockbusters de Hollywood como The Creator, Guardianes de la galaxia. Vol. 3, Misión Imposible- Sentencia Mortal. Parte 1 y Napoleón. Así, el equipo formado por el propio Takashi Yamazaki,Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi y Tatsuji Nojima, se hicieron con la estatuilla y, además, acudieron a la ceremonia con un calzado especial que evocaba a Godzilla. Un auténtico hito si tenemos en cuenta que este galardón, el de los efectos especiales, no suele salir del propio Hollywood y los productos que genera. ¿La mala noticia? Por el momento, Godzilla: Minus One no puede verse en ninguna plataforma. Mientras que prácticamente todas las películas que participaron en los pasados premios de la Academia están disponibles en alguno de los servicios de streaming, es la única que todavía no se encuentra disponible. En esta ocasión, los japoneses, se están haciendo de rogar. Para eso, Godzilla, sigue siendo el rey.