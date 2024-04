Viceministra Alcón desmiente pugna de poder en el MAS entre arcistas y evistas





01/04/2024 - 13:06:55

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, desmintió este lunes que exista una pugna de poder entre el “arcismo” y “evismo” y remarcó que el Gobierno no tomó una posición en el tema electoral y que se trata de una defensa de las organizaciones sociales relegadas. “No existe esa pugna de poder, lo que existe es una defensa para quienes han sido en ese momento relegadas, no tomadas en cuenta del Instrumento Político del que son dueñas”, aseveró la autoridad en contacto con la prensa. Explicó que el Ejecutivo trabaja en la gestión de Gobierno y no en temas electorales. Ante la propuesta de realizar primarias cerradas entre Arce y Morales, remarcó que es una decisión de las dueñas del Instrumento Político. “El presidente Luis Arce va a respetar y va a apoyar a las organizaciones sociales, dueñas del Instrumento Político (…). Si es que las organizaciones sociales tomaran la decisión de ir por primarias cerradas pues habría que ver, sin duda alguna, las reglas del juego”, añadió. Advirtió que, como están las condiciones “solo favorecen a una persona” cuando se debe garantizar una democracia amplia e interna a través del Instrumento Político. “Es el respeto a las verdaderas organizaciones sociales, a las dueñas del Instrumento Político (…) se está pidiendo que sean tomadas en cuenta en las decisiones, lo que en este momento no está ocurriendo, lo que en este momento se ha visto en la Dirección Nacional (presidida por Evo Morales) es relegarlas y no tomarlas en cuenta en las decisiones”, explicó.