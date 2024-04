El ingeniero Villegas se declara perseguido político: No nos van a doblegar





01/04/2024 - 12:55:37

Erbol.- Tras ser imputado por la Fiscalía debido a que denunció fraude electoral en 2019, el ingeniero Édgar Villegas se declaró este lunes ante la comunidad internacional como perseguido político en Bolivia, sin embargo, aseguró que no se rendirá ni doblegará. “Quiero decir al querido pueblo boliviano que ha luchado de forma no violenta, que hemos luchado durante los 21 días, que no nos vamos a rendir ante las injusticias, que no tenemos miedo y que no nos van a doblegar ¡carajo!”, exclamó en conferencia de prensa. Villegas fue imputado por el delito de instigación pública a delinquir, a denuncia del diputado “evista” Renán Cabezas. El ingeniero recordó que en 2019 mostró un estudio técnico sobre las irregularidades que había en elecciones de octubre, en base a los datos publicados por el mismo Órgano Electoral Plurinacional. Consideró que sólo ejercía su libertad de expresión y que ahora se pretende criminalizar ese derecho, para acallar las denuncias de corrupción o fraude. “Esta denuncia no tiene ni pies ni cabeza. Lo que están buscando es criminalizar la libertad de expresión en Bolivia y eso es algo que no podemos permitir. Eso no es contra Edgar Villegas, esto es contra toda la ciudadanía. No quieren que nadie se atreva a denunciar los hechos de corrupción, fraudes, irregularidades, cualquier, cosa que suceda en el futuro y lo están haciendo a través de mí”, manifestó. Villegas espera tener el apoyo de la ciudadanía, porque no pertenece a ningún partido y es sólo un ciudadano de a pie. “Vivo de mi trabajo, como todos. Con ese trabajo ahora cumplo los gastos legales”, afirmó. Su abogada señaló que aún no han sido notificados con la imputación difundida por el denunciante. De todas maneras ejercerán la defensa de Villegas, con énfasis en el derecho a la libertad de expresión.