La Paz: Cae una casa patrimonial que tenía autorización de restauración





01/04/2024 - 12:39:48

El subalcalde Centro, Jimmy Osorio, informó que la casa de la calle Bueno cuyo muro colapsó este lunes tiene permiso para ser restaurada por sus propietarios, dado que se trata de un inmueble patrimonial, pero que sin embargo no se realizó ningún trabajo. “Es un inmueble declarado patrimonio de la ciudad, es decir que no se podía hacer modificaciones. Sin embargo, ya el año pasado, en agosto, la Secretaría de Culturas, a través de Dirección de Patrimonio, ha autorizado que pueda ejecutar un proyecto para restauración, esta casa ya había sufrido algunos daños anteriormente, un derrumbe que tuvo el 2022”, aseguró la autoridad entrevistada por la prensa. Pese a contar con esa autorización, la restauración no se hizo efectiva y este lunes el muro del inmueble se derrumbó. Personal de la Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades (SMRGV) evalúa las causas del hecho, que posiblemente se haya debido a intensas lluvias. “Los propietarios, pese a tener el permiso de la Dirección de Patrimonio, no hicieron ningún trabajo para realizar el mantenimiento y la restauración del bien inmueble, entonces ahora estamos evaluando las causas por las que ha habido este colapso y dependiendo de ello vamos a sancionar a los propietarios, vamos a elaborar las respectivas resoluciones para que puedan restaurar el bien dañado”, aseveró Osorio. El personal edil que intervino el sector coordinó los trabajos con las empresas para restaurar servicios y el paso vehicular por la calle Bueno, dado que con la caída del muro también se tumbaron cables y un poste de luz. Hay guardias municipales y rescatistas ediles. “Estamos hablando con las empresas de electricidad, coordinando con la Secretaría de Resiliencia para habilitar la vía lo más pronto posible, no ha habido ningún daño personal afortunadamente, esto ha ocurrido muy temprano en la mañana y estamos evaluando de habilitar la vía lo más pronto posible”, añadió el subalcalde. La Distribuidora de Electricidad La Paz (Delapaz) restableció el suministro de energía eléctrica en las viviendas, negocios y demás usuarios ubicados en la calle Bueno, en pleno centro paceño, que quedaron sin el servicio por la caída de la fachada de una casa patrimonial. “Personal técnico de Delapaz, luego de haber realizado las tareas respectivas, restableció el servicio a horas 09h33 a la mayor parte de los consumidores afectados, quedando sin energía una parte de la calle Bueno (entre calles Yungas y Comercio)”, se lee en un comunicado.