YPFB habilita ducto desde Oruro hasta Santa Cruz para transporte de líquidos: Ahorro de $us 5,2 millones por año





01/04/2024 - 11:41:28

Con el objetivo de reducir costos logísticos de importación de combustibles al país, YPFB, a través de su subsidiaria YPFB Transporte S.A., habilitó el sistema por ductos desde Oruro hasta Santa Cruz, que generará un ahorro anual de $us 5,2 millones en función a los volúmenes que se transportarán por el mismo para atender la demanda de centros de consumo. “El proyecto de Transporte de Hidrocarburos Líquidos importados por occidente (Oruro - Santa Cruz) concluyó el mes de junio de 2023, el mismo permitirá un ahorro anual importante para YPFB, puesto que los hidrocarburos líquidos llegarán de manera más segura y económica a los centros de refinación y de consumo más importantes del país”, indicó el presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen, citado en un boletín. La habilitación del sistema de transporte por ductos tiene una capacidad de trasladar hasta 9.000 barriles por día (Bpd) desde Oruro hasta Cochabamba y 8.000 Bpd de Cochabamba a Santa Cruz. La inversión ejecutada hasta 2023 fue de $us 4,3 millones, que se podrá recuperar en el primer año de operación del proyecto. “En la actualidad, gran parte de los hidrocarburos líquidos que se importan desde Arica, Chile, ingresan a través de cisternas hasta Oruro, desde donde son bombeados mediante un sistema de oleoductos para seguir la ruta hasta su destino final”, precisó. Este proyecto requirió de un alto compromiso técnico para la habilitación de un sistema de oleoductos (OSSA-2, OCC, ONSZ-2 y OCSC) que unen las ciudades de Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, permitiendo el transporte de combustibles líquidos desde occidente a oriente de una manera más segura, económica y eficiente. “Al cierre de 2023, el proyecto fue concluido físicamente marcando así un hito importante en la historia de YPFB ya que es la primera fase de reversión del ducto OSSA-2, el cual una vez concluido en todas sus etapas cambiará significativamente la forma de abastecimiento de Bolivia”, precisó Dorgathen.