Kirsten Dunst revela lo difícil que fue besar a Tobey Maguire en Spider Man





31/03/2024 - 19:27:36

Kirsten Dunst reveló lo que nadie imaginaba. Dijo que besar a Tobey Maguire en la película Spider-Man no fue tan bueno como muchos imaginan, fue más difícil de lo que se cree. “Fue una experiencia miserable”, declaró la actriz de 41 años con respecto a aquella producción que filmaron en 2002 y de la que no tiene los mejores recuerdos, sobre todo cuando hicieron una de las escenas más icónicas. Durante su participación en The Jonathan Ross Show, Kirsten, quien interpretó a Mary Jane Watson en el filme, dijo: “Recuerdo que (el director) Sam Raimi me dio un libro de besos famosos para inspirarme, pero también tenía muchas ganas de hacerlo aunque fue un poco miserable. Estaba lloviendo a cántaros, helaba y Tobey no podía respirar, así que fue casi como si lo estuviera resucitando”, platicó.

La escena fue uno de los momentos más memorables de la superproducción, y ya antes Kirsten había dicho que “no parecía un beso famoso” en absoluto. En declaraciones a la revista W, explicó: “El agua se le metía por la nariz debido a la lluvia, y luego no podía respirar con el traje de Spider-Man y se sentía muy tarde en la noche. No pensé en eso de esa manera”. Pese a todo esto, a Kirsten le encantó su papel en la franquicia cinematográfica Spider-Man. De hecho, la actriz reveló anteriormente que le encantaría tener la oportunidad de volver a unirse a la franquicia de alguna manera. “Me encantan estas películas y me encantan todas las diferentes series. Si estos tipos me llamaran y me dijeran: ‘¿Vendrías esta noche para pasar el rato y hacer el tonto? o ¿Vendrías para hacer esta película o leer una escena o hacer algo de Spider-Man?’, sería una gran sorpresa. ¿por qué no querría hacer eso?”, comentó a Marvel.com en 2023.