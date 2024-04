Murió Chance Perdomo, el actor de Gen V y Sabrina





31/03/2024 - 19:18:54

El mundo del espectáculo se encuentra en luto tras el fallecimiento del actor británico-estadounidense Chance Perdomo, conocido por su destacado papel en series como Gen V y Las escalofriantes aventuras de Sabrina. Perdomo perdió la vida a los 27 años debido a un trágico accidente de motocicleta el pasado 30 de marzo de 2024. Según confirmaron sus representantes, el accidente no involucró a otras personas. Chance Perdomo había nacido el 19 de octubre de 1996 en Los Ángeles, California, pero se trasladó a Inglaterra con su madre durante su infancia. Su pasión por la actuación le llevó a formarse en el ámbito artístico, rechazando una carrera en derecho, para sumergirse en el mundo de la interpretación donde logró destacar y ganarse el cariño de la audiencia. “Con gran pesar compartimos la noticia del prematuro fallecimiento de Chance Perdomo como resultado de un accidente de motocicleta”, infromó este sábado el representante del actor. Su talento se evidenció en roles que transitaron desde el cine hasta la televisión, siendo su papel de Ambrose Spellman en “Las escalofriantes aventuras de Sabrina” y André Anderson en Gen V, un spin-off de la popular serie The Boys, los que más resaltaron en su carrera. La serie Gen V, donde Perdomo interpretó a Andre Anderson, ha quedado marcada por la tragedia. La producción de Amazon Prime Video había anunciado una nueva temporada para finales de 2024 o inicios de 2025, pero el futuro del proyecto es, hasta el momento, incierto debido a este inesperado suceso. Un comunicado de los productores de la serie expresó el profundo dolor que representa esta pérdida: “[...] Escribir sobre él en tiempo pasado no tiene sentido. Lo sentimos mucho por la familia de Chance y lamentamos la pérdida de nuestro amigo y colega”. El agente de Perdomo además reiteró la petición de privacidad para la familia del actor en este duro momento, destacando la gran huella que dejó Chance en aquellos que tuvieron el privileio de conocerlo: “Su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida fueron sentidos por todos los que lo conocieron, y su calidez continuará en aquellos a quienes amaba más”. La industria del entretenimiento ha manifestado su conmoción y tristeza a través de numerosos mensajes que recuerdan a Perdomo no solo por su innegable talento, sino por su carácter amable y su entusiasmo infeccioso. De acuerdo a sus compañeros de elenco y producción, Chance siempre fue “encantador y sonriente, una fuerza entusiasta de la naturaleza”. Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television también extendieron sus condolencias, subrayando la devastación que siente la familia Gen V por la pérdida: “Toda la familia Gen V está devastada por el repentino fallecimiento de Chance Perdomo. Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television extienden nuestros más sinceros pensamientos y apoyo a la familia de Chance y a todos los que lo amaban en este momento difícil”. La muerte de Chance Perdomo marca un abrupto final a la ascendente carrera de un actor que, con su simpatía y habilidad,, conquistó el corazón de fanáticos alrededor del mundo. Su legado, marcado por papeles que resaltaron su versatilidad y compromiso con cada personaje, permanecerá como testimonio de un talento que, aunque se apagó prematuramente, brilló con luz propia en la pantalla.