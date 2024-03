Presidenta Boluarte denuncia ataque sistemático y llama a defender la democracia





31/03/2024 - 09:42:43

Andina.- La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, junto a los miembros del Gabinete Ministerial, sostuvo que existe un ataque sistemático y acoso en su contra, con la últimas acciones de la Fiscalía. Asimismo, hizo un llamado a defender la democracia. “Soy respetuosa de la investigación fiscal; sin embargo, rechazo la forma como se ha hecho, de manera discriminatoria e inconstitucional”, manifestó. Refirió que las denuncias que se han planteado contra otros presidentes han derivado primero en investigaciones previas; sin embargo, a ella el Ministerio Público la ha sometido desde un comienzo a una investigación preliminar, indicó. Negó, asimismo, haber incurrido en rebeldía respecto a las pesquisas que se le siguen. “Muy por el contrario, me he aproximado a esta instancia, poniéndome a su disposición”, manifestó. En tal sentido, consideró que la intervención a su domicilio fue “arbitraria, desproporcional y abusiva”. Estimó que ello forma parte de un ataque sistemático en su contra, que, además, representa un ataque “a la democracia y al Estado de derecho”. "Basta de generar cortinas de humo para cambiar el giro de la noticia; basta de querer generar un complot en contra del país. Hago un llamado a las mujeres y hombres del Perú a defender la democracia, el Estado de derecho y la Constitución", dijo la Presidenta. En esa línea, hizo un llamado a los congresistas "para defender la institucionalidad". "No al manoseo de la vacancia o adelanto de elecciones", señaló.