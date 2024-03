Bolivia registra por día 89 embarazos adolescentes





31/03/2024 - 08:58:20

Correo del Sur.- En Bolivia, 32.508 niñas, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años reportaron embarazos en 2023, es decir, 89 embarazos en adolescentes cada día. Hay una ligera disminución respecto a los 35.470 embarazos de 2022, cuando eran 97 por día. Activistas remarcan que aunque siempre es destacable una reducción, no es suficiente y hay que fortalecer cualquier esfuerzo. Los datos pertenecen al Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud y Deportes. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés) lanzó la alerta en una nota de prensa difundida este fin de semana. El total de 32.508 embarazos del año pasado incluye 2.136 casos de menores de 15 años. En 2022, el total sumó 35.470 embarazos, 2.134 en menores de 15 años. Es decir, si bien hubo una ligera disminución en el total, los embarazos de menores de 15 años aumentaron. Durante la gestión 2021, se registraron 39.747 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. “Es significativo, pero nos gustaría ver números en cero porque son cifras bastante altas. Es esperanzador que estén bajando esas cifras, pero de todas maneras ahí nos damos cuenta de que seguimos teniendo un grave problema. El hecho de que esté bajando no debería hacernos bajar la guardia”, manifiesta Gaby Yáñez, activista de la colectiva feminista Yuyay Ninamanta, ante la consulta de CORREO DEL SUR. “La tendencia a la disminución de los casos en adolescentes probablemente se debe al desarrollo de los gabinetes de atención integral a estudiantes desde la Dirección Departamental de Educación con el apoyo técnico y financiero del Unfpa y otros cooperantes, pero también a la certificación de centros de atención integral a adolescentes que ha llevado adelante el Ministerio de Salud junto al Servicio Departamental de Salud en Chuquisaca. Sin embargo, hay que profundizar el esfuerzo de profundizar estos servicios para adolescentes en el departamento”, evalúa, por su lado, el oficial de Proyectos del Unfpa en Chuquisaca, Rolando Encinas. VIOLENCIA SEXUAL Los embarazos adolescentes están ligados a la violencia sexual, según recuerda el Unfpa. “Muchos de estos casos se deben a la violación sexual, por cuanto en 2023, 11.450 casos de violencia sexual fueron reportados en Bolivia, 40% de los cuales se perpetraron contra las niñas y adolescentes menores de 19 años (Fiscalía General del Estado)”, reza su nota de prensa. Yuyay Ninamanta también hace hincapié en esto: “Si estamos hablando de embarazos infantiles (antes de los 15 años) estamos hablando de violencia sexual y si estamos hablando de violencia sexual vemos reflejada la crudeza de los casos y los números a los que nos estamos enfrentando: quiere decir que miles de niñas están sufriendo abuso sexual en nuestro país y consecuencias terribles de vida”. Yáñez llama a valorar la educación sexual integral al remarcar que muchas familias recién se dan cuenta que sus niñas están sufriendo abuso cuando se presentan embarazos. En el caso de los embarazos de 15 a 19 años, apunta que las cifras dan a entender que muchos adolescentes están iniciando su vida sexual sin conocimientos sobre la prevención de embarazos no deseados. Hace hincapié en la interrupción legal vigente en Bolivia, ante varias causales, “pero todavía no se da acceso, todavía se les ponen trabas a las mujeres y a las niñas para acceder a este derecho” “Es realmente importantísimo dejar de cerrar los ojos ante una realidad cruda”, manifiesta Yáñez. EN RESUMEN AÑO De 10 Menores de

a 19 años 15 años 2023 32.508 2.136 2022 35.470 2.134