Abby Hensel, una de las famosas gemelas siamesas, encontró el amor y se casó





30/03/2024 - 13:09:23

Infobae.- En un mundo donde las historias de amor desafían las convenciones, la de Abby Hensel destaca por su extraordinaria circunstancia. Ella es una de las gemelas siamesas más conocidas en el mundo, junto a su inseparable hermana Brittany, y ha dado un paso significativo en su vida personal al contraer matrimonio con Josh Bowling, un veterano de guerra y enfermero, demostrando que el amor verdadero trasciende cualquier barrera. Nacidas en Minnesota, Abby y Brittany capturaron la atención del mundo desde su aparición en el programa de Oprah Winfrey en 1996. Su vida, marcada por retos y logros, ha sido una fuente constante de inspiración. Comparten no solo un cuerpo, sino también una vida llena de determinación y alegría, y ahora, Abby comparte su corazón con Josh. El matrimonio, celebrado discretamente en 2021, es un hito no solo para la pareja, sino también para Brittany, quien comparte de manera inseparable cada momento de alegría y ahora, esta unión. Las imágenes publicadas en redes sociales reflejan una felicidad genuina y una vida compartida en armonía, desafiando las convenciones y prejuicios.

Educadoras de quinto grado por profesión, Abby y Brittany han mostrado al mundo que, con determinación, todo es posible. Desde obtener su licencia de conducir hasta graduarse de la universidad, han conquistado cada desafío con gracia y valentía. Su historia de amor no es diferente. Es una prueba más de su inquebrantable voluntad de vivir plenamente en todas las formas posibles. Josh, por su parte, ha mostrado una comprensión y aceptación que trasciende las palabras. Padre y esposo dedicado, ha integrado a las gemelas en su vida y su familia con amor y respeto, creando un vínculo único y ejemplar. Las fotos del matrimonio y los momentos compartidos reflejan una cotidianidad marcada por el amor, la aventura y la normalidad dentro de lo extraordinario. La vida de las gemelas Hensel continúa inspirando y desafiando las percepciones tradicionales de normalidad y felicidad. En su unión, Abby y Josh no solo comparten un compromiso el uno con el otro, sino también con Brittany, en una vida de amor compartido y pleno que redefine los límites de lo posible. Su historia es un poderoso recordatorio de que, en última instancia, el amor no conoce barreras.

Cuando las gemelas nacieron, los médicos plantearon la opción de separarlas, aunque había pocas posibilidades que ambas sobreviviesen. Por lo tanto, sus padres, Patty y Mike, decidieron no proceder con la cirugía. “¿Cómo podrías elegir entre las dos?”, expresó el papá en una entrevista de 2001 con TIME. En aquella oportunidad, el padre también fue consultado sobre si pensaba que sus gemelas podrían encontrar a un esposo en el futuro, a lo que el hombre fue optimista al respecto, tomando en cuenta otros casos similares. “Son chicas guapas. Son ingeniosas. Tienen todo a su favor, excepto que están juntas”, dijo Mike.