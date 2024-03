El régimen de Maduro a Petro, Lula y Mujica: Métanse sus opiniones por donde les quepan





30/03/2024 - 11:48:33

Infobae.- El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela arremetió contra sus aliados regionales Gustavo Petro, presidente de Colombia; Luiz Inácio Lula de Silva, mandatario de Brasil; y José “Pepe” Mujica, ex jefe de Estado de Uruguay. A través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, el presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del chavismo en los diálogos de Barbados con la oposición, Jorge Rodríguez, expresó: “No nos metemos en los asuntos de nadie. Métanse sus opiniones por donde les quepan”. “¿Saben el presidente Petro, el presidente Lula, Mujica, etcétera, del plan insurreccional y magnicida aquí revelado por el vocero principal del fascismo en Miami?”, se preguntó el referente del chavismo; al tiempo que siguió: “¿Aceptarían en sus países planes para atentar contra el presidente como los que hemos develado en numerosas oportunidades? ¿Saben que la organización fascista Vente Venezuela jamás solicitó ser inscrita como partido político ni existió postulación por iniciativa propia alguna? Es decir, jamás se inscribió ese partido en el CNE (Consejo Nacional Electoral) ni buscaron la inscripción por iniciativa propia”, publicó Rodríguez. Y completó: “¿Se han enterado que el 100% de los partidos acreditados ante el CNE inscribieron alguno de los 13 candidatos, de todo el espectro político, que compiten por la presidencia de Venezuela.? ¿Desconocimiento? ¿Ignorancia? ¿Miedo? No nos metemos en los asuntos de nadie. Métanse sus opiniones por donde les quepan”.

Esta fuerte arremetida del chavismo contra sus históricos aliados regionales se debe a que Petro, Lula y Mujica cuestionaron en los últimos días el proceso electoral que se lleva a cabo en Venezuela, donde la líder opositora María Corina Machado está inhabilitada para participar de los comicios del 28 de julio y a la persona que ella quiso postular, la historiadora Corina Yoris, tampoco se le permitió inscribirse como candidata. El jueves, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y Francia, Emmanuel Macron, afirmaron que los impedimentos para la inscripción de la candidatura opositora Yoris son “graves”. Lula, quien habló con la prensa en una comparecencia conjunta con su homólogo francés, de visita oficial en Brasil, dijo que el hecho de que Yoris no haya podido inscribirse como candidata es algo que no tiene explicación “política ni jurídica”. Por su parte, el Gobierno de Colombia expresó su inquietud por las dificultades de la oposición venezolana para inscribir sus candidaturas para los comicios de este año. “Colombia expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición como la PUD y el movimiento Vente Venezuela, entre otros”, señaló la Cancillería en un comunicado oficial. En tanto, el ex presidente uruguayo José Mujica dijo que Venezuela vive en un “régimen porfiado” que no respeta las “leyes elementales de la democracia”. “¿Sabe cuál es la desgracia de Venezuela? Es una desgracia parecida a la de Argentina: es demasiado rica. Y la han cercado. Tiene un régimen porfiado, que está con la venda puesta y es contradictorio”, dijo el referente del Frente Amplio a radio Rincón al participar de un evento en la Expo Activa de Soriano, Uruguay. Y completó: “Cuando tiene una plaza sitiada, cualquier discrepante es un traidor. Entonces, el sistema político de Venezuela está siempre en guardia y no respeta las leyes elementales de la democracia. Necesita respetar a los que piensan distinto porque para estar de acuerdo… sería un bollo, nos quedamos con la monarquía. Precisamos libertad para discrepar”.

El agradecimiento de María Corina Machado La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció este viernes a Petro, Lula y Macron sus posturas sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio, de la que expresaron su preocupación por la imposibilidad del antichavismo de inscribir la candidatura de Corina Yoris. “Agradezco a los presidentes Emmanuel Macron, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro por sus posiciones en las últimas horas que reafirman que nuestra lucha es justa y democrática”, manifestó la líder de Vente Venezuela en su cuenta de X. Luego pidió a los “líderes democráticos del mundo” que se unan para exigir al régimen de Maduro que permita la inscripción de Yoris como candidata de la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). “Ha quedado claro que no hay razones políticas ni jurídicas que impidan que Corina Yoris pueda ser candidata y que su exclusión, como la mía, niegan la posibilidad de elecciones libres y justas”, remarcó. Por último, sostuvo: “Pedimos a todos los líderes democráticos del mundo su apoyo a la plena implementación del Acuerdo de Barbados, firmado hace apenas unos meses, para lograr elecciones libres y justas en Venezuela”.