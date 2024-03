Defensa del Consumidor: Balanzas tradicionales deben salir de los mercados





30/03/2024 - 09:18:48

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo que a la brevedad posible las balanzas tradicionales como la romana o pata de gallo, deben salir de los mercados, debido la variación de pesos que va en detrimento de los compradores. Recordó que, debido a una norma emitida en enero, este tipo de balanzas tienen que sacarse del mercado, publica Erbol. "Lamentablemente, los comerciantes, los proveedores no están acatando las normas municipales y un decreto supremo que prohíbe el uso de la romana, de la balanza pata de gallo y la balanza tradicional de los platitos de aluminio con las pesas de plomo, que ya por decreto supremo deberían salir del mercado", recalcó. Según Silva, se ha verificado por ejemplo que la romana tiene una variación de unos 200 gramos por kilo. Dijo que se ha notificado de esta disposición a las organizaciones de comerciantes, pero la mayoría de las bases no tiene conocimiento, por lo cual se buscará coordinar con municipios para socializar. "Vamos a convocar a las autoridades municipales, para que a través de las intendencias municipales se pueda socializar esta disposición normativa y sacar a la brevedad posible la romana y las otras medidas de balanza de peso que ya están por disposición al margen del mercado", señaló el Viceministro. Consultado sobre comerciantes que no puedan costear balanzas electrónicas, Silva dujo que se verán mecanismos, como por ejemplo que los municipios implementen puntos de pesaje en los mercados. "Más allá de una situación económica de una persona, a nosotros nos interesa el conjunto de la población que a veces se ve afectada cuando compra un producto y es medido con este tipo de pesas que ya no garantizan el peso correcto", finalizó.