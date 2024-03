Lula da Silva y Macron suben el tono contra Maduro





29/03/2024 - 11:54:43

DW.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, subió por primera vez el tono ante el gobierno venezolano de Nicolás Maduro por la exclusión de la principal candidata opositora en las presidenciales, al emitir este jueves una fuerte condena junto a su par francés Emmanuel Macron. En una conferencia de prensa conjunta en Brasilia al cierre de una visita de Estado de tres días de Macron, Lula tildó de "grave" la exclusión de la candidata designada por la líder opositora María Corina Machado para enfrentar a Maduro el 28 de julio. "No hay explicación jurídica ni política" de por qué no pudo hacerlo, dijo el izquierdista, que se declaró "sorprendido" por la noticia. "No quiero nada mejor ni peor para Venezuela, quiero que las elecciones sean hechas como en Brasil, con la participación de todos", indicó el mandatario. En el Palacio de Planalto, el dirigente progresista brasileño recordó que se reunió con el jefe de Estado venezolano y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, al margen de cumbres internacionales recientes, y le dijo que "lo más importante era restablecer la normalidad y no tener problemas en el proceso electoral". Venezuela cerró el plazo de registro de candidatos el lunes pasado sin que la principal coalición de la oposición, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), lograra inscribir a su abanderada Corina Yoris.



Macron condenó exclusión de "una candidata seria y creíble" Macron, de su lado, condenó "muy firmemente la exclusión de una candidata seria y creíble" y urgió a "restituirle" la posibilidad de participar en los comicios. Yoris, una académica de 80 años, no pudo acceder al sistema de inscripción, que estaba bloqueado, según denunció la PUD.



Tras comprobar esa imposibilidad, la principal alianza opositora venezolana logró registrar a un candidato provisional, Edmundo González Urrutia. Maduro, que aspira proyectarse a 18 años en el poder, inscribió su candidatura el lunes.



Partido de Leopoldo López: "Maduro está solo" En Venezuela, el partido opositor Voluntad Popular (VP), dirigido por el político Leopoldo López, dijo que Maduro está "solo" tras conocer las declaraciones del mandatario izquierdista brasileño. "Maduro, estás solo. Ya ni tus más cercanos aliados pueden defender tus locuras y ataques dictatoriales. El mundo no va a tolerar otro atropello a la voluntad popular", señaló la formación política en la red social X. Las cancillerías de Brasil y Colombia manifestaron esta semana "preocupación" por el desarrollo del proceso electoral venezolano. Tanto Lula como el presidente colombiano, Gustavo Petro, son considerados líderes cercanos al gobierno de Maduro. Venezuela reaccionó calificándolos de "injerencistas".