Morales advierte: Habrá una convulsión si se inhabilita su candidatura presidencial





29/03/2024 - 08:03:07

Erbol.- El jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, advirtió que habrá una “convulsión” en el país en caso de que se inhabilite su candidatura de cara las próximas elecciones generales de 2025. “Si inhabilitan a Evo va a haber una convulsión. Si quiere eso, pues, eso va a ser la responsabilidad del Gobierno. Ese es mi cálculo, soy sincero”, dijo durante una entrevista con la agencia internacional EFE. El exmandatario consideró que esa “clase de luchas solamente se ganan con acción de masas” y que tras haber escuchado a diversos sectores anticiparon “dificultades” ante la posibilidad de que su candidatura sea anulada. Insistió incluso que se encuentra habilitado “legalmente y constitucionalmente” para ser candidato, pese a una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) donde se señala que la reelección indefinida no es un derecho humano. La crisis al interior del MAS llegó ahora a la disputa por la sigla del partido oficialista entre el ala “arcista” que buscan cambiar a la directiva nacional del partido, mientras que el ala “evista” que apunta a que se respete la decisión del Congreso de Lauca Ñ, Cochabamba, de octubre. Entre el 3 al 5 de mayo, el Pacto de Unidad convocó al congreso del MAS en la ciudad de El Alto. Desde el TSE se observó que dirigentes de los sectores sociales no se hayan encontrado registrado acreditados, tampoco que la convocatoria haya sido acreditada por la Dirección Nacional y no se adjuntó quienes conducirán el evento político.