TSE emite observaciones: División en el MAS pone en peligro su sigla





28/03/2024 - 20:22:20

Una profunda división en el Movimiento Al Socialismo marcada por los arcistas y evistas, ha puesto en peligro la sigla ante el Tribunal Supremo Electoral que ha hecho observaciones a los dos sectores de dicho partido. Por un lado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha verificado incumplimiento de requisitos en la solicitud del ala “arcista” para acompañar el Congreso del MAS en El Alto, por lo cual ha devuelto el trámite a la espera de subsanación. Los dirigentes “arcistas” presentaron un memorial el pasado 19 de marzo ante el TSE, para pedir el “acompañamiento y fiscalización” del ente electoral en el Congreso a realizarse entre el 3 y el 5 de mayo en la ciudad alteña, según publica Erbol. Sin embargo, el Órgano Electoral verificó el incumplimiento de requisitos en tres aspectos, cuyo detalle está en la nota de respuesta a la solicitud. Primero, el TSE observó que ninguno de los solicitantes figura como dirigente nacional del MAS-IPSP registrado ante el Órgano Electoral, ni tampoco es delegado del partido. El memorial “arcista” fue presentado por los dirigentes de los campesinos Lucio Quispe, de “Bartolinas” Guillermina Kuno y de interculturales Esteban Alavi; sin embargo, ninguno de ellos forma parte de la Directiva Nacional del MAS, cuyo presidente actualmente es Evo Morales. El TSE acotó, además, que los delegados registrados del MAS ante el Órgano Electoral son Diego Jiménez y Nelvin Siñani, quienes tampoco se sumaron a la solicitud para el Congreso de El Alto. El segundo aspecto que se incumplió es que los “arcistas” no adjuntaron la nómina de representantes de conducirán el Congreso, que sean acreditados por la instancia interna del partido. En tercer lugar, el TSE observó que los “arcistas” no acreditaron que la convocatoria al Congreso haya sido emitida por la Dirección Nacional del MAS, previo consenso con las organizaciones matrices, como manda el Estatuto partidario. Según la nota de respuesta, tampoco los “arcistas” presentaron la publicación de la convocatoria en medios de comunicación, no señalaron los requisitos de participación ni de postulación a cargos, ni la modalidad de elección. El TSE otorgó a los “arcistas” un plazo de dos días hábiles, computables desde la notificación de la nota de respuesta, para enmendar dichas observaciones. La nota del TSE está firmada por el secretario de Cámara, Luis Fernando Arteaga, y tiene fecha de 26 de marzo de 2024. En este conflicto, los “arcistas” convocaron a Congreso bajo el argumento de que el TSE dio un plazo para la renovación de dirigencia partidaria y que, como Evo Morales no ha cumplido con este precepto, las organizaciones sociales pueden emitir la convocatoria al ser fundadoras del MAS. Por otro lado, El TSE, mediante resolución, ha conminado a la Dirección Nacional del MAS, actualmente a la cabeza de Evo Morales, para que en un plazo de 25 días calendario convoque a un Congreso Nacional para renovar su directiva. La resolución, emitida el 26 de marzo, se emitió en cumplimiento acciones constitucionales que tramitaron dirigentes “arcistas” a través de la Sala Constitucional I de La Paz, que está a cargo del vocal Israel Campero. En diciembre de 2023, el TSE ya había resuelto “disponer” que el MAS convoque a Congreso, pero la Sala del vocal Campero consideró insuficiente esa decisión, por lo cual el Tribunal Electoral tuvo que emitir esta nueva resolución para “conminar” a la directiva masista. “PRIMERO.- CONMINAR a la Dirección Nacional del partido político Movimiento Al Socialismo- Instrumento Político Por la Soberanía de los Pueblos (MAS- IPSP) reconocida ante el Tribunal Supremo Electoral, por Resolución TSE-RSP-JUR N° 005/2017 de 1 de febrero de 2017, para que en el plazo de 25 días calendario, computable a partir de la notificación con la presente Resolución, emita la Convocatoria a Congreso Nacional Ordinario para la renovación de su Directiva”, dice la reciente resolución del TSE. La Dirección Nacional reconocida en 2017, a la que hace referencia el documento, es encabezada por Evo Morales, quien actualmente sigue ejerciendo como presidente del MAS. En este contexto, el “evismo” afirma en que el congreso del MAS ya se realizó el octubre de 2023 en Lauca Ñ y, a pesar de que fue invalidado por el TSE, los seguidores de Morales insisten en que ese congreso sea reconocido. También los "evistas" ya habían denunciado actitudes del vocal Campero de favorecer al "arcismo" supuestamente a cambio de ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional, puesto que actualmente es candidato.