Temen que la exportación de gas afecte al mercado interno





28/03/2024 - 09:38:39

El País.- El pasado miércoles, el Comité Cívico de Tarija fue el escenario de un conversatorio sobre la situación hidrocarburífera y su relación con la economía nacional. De este evento ha quedado en evidencia la preocupación que existe por la vigencia de los contratos de exportación de gas, más cuando no se conoce la certificación de reservas. Esta gestión se dejará de exportar a Argentina y dos años después se termina el mercado con Brasil. Uno de los ponentes en este conversatorio, entendido en el área de los hidrocarburos, Jaime Balanza, explicó que la difícil situación económica que vive el país se explica por lo que sucede en materia hidrocarburífera. Por un lado, el descenso de las exportaciones que merman los ingresos fiscales y afectan la balanza comercial, por otro, la subvención a los combustibles líquidos que incide en el déficit fiscal del sector público y ambas variables inciden en el descenso de las reservas internacionales netas. Exportación de gas Balanza explica que cualquier país que pretenda mantenerse vigente como exportador de gas natural, debe contar con una certificación de reservas de, por lo menos, lo equivalente a 15 veces del consumo agregado de un año. Otro de los aspectos que ha puntualizado, es que Bolivia es un país gasodependiente, y que necesita más el gas, que el dinero que recibe por exportar el gas. Enfatizó que el 75% de la matriz de generación de electricidad depende de la quema del gas natural. “Tenemos más de un millón de instalaciones domiciliarias, tenemos cerca de medio millón de vehículos propulsados con gas natural vehicular y cerca del 90% de las industrias que están dentro del área de cobertura del sistema de distribución por redes, consumen gas natural. En tal sentido, resulta imperioso que Bolivia ingrese a lo que es el manejo estratégico de reservas”, enfatizó. Balanza mencionó que Bolivia ya no cuenta con gas para exportar, y el hecho de mantener la vigencia de la exportación de gas en la región, compitiendo con las reservas que tiene Argentina, se torna cuesta arriba para el Estado boliviano. “Ahora la preocupación central del Gobierno, del Estado, de las instituciones y todo el aparato público, tiene que estar centrada y orientada a evitar la catástrofe y garantizar la certificación de nuevas reservas, en primera instancia, para garantizar el consumo del mercado interno en Bolivia, y una vez realizada esta tarea, en una segunda instancia se tiene que estudiar el relanzamiento de la industria petrolera boliviana”, expuso. El experto aseguró que Bolivia tiene un enorme potencial en materia hidrocarburífera, por lo que se estima que el 50% del territorio nacional es área de interés petrolero para hidrocarburos convencionales, y en no convencionales aún no se ha explotado. YPFB aún no revela cuánto gas tiene Bolivia En marzo del 2023, YPFB contrató a la empresa Ryder Scott Company para que realice la consultoría para la "Cuantificación y certificación de reservas de hidrocarburos de Bolivia al 31 de diciembre de 2022”, pero aún no hizo público los resultados. A inicios de la presente gestión nuevamente contrató a otra consultora, Degolyer And Macnaughton Corp., para que certifique las reservas a diciembre del 2023.



¿De dónde saldrán los fondos de coparticipación? La senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Nelly Gallo, quien además es impulsora de este conversatorio, explicó que la idea de analizar la situación hidrocarburífera y económica del país, tiene una estrecha relación con lo que va a significar más adelante la redistribución de los recursos económicos de coparticipación para las regiones, esto luego de tener los datos del Censo de Población y Vivienda. Gallo señaló que a partir de estos ciclos de conversatorios, se prevé realizar una propuesta de ley que contemple estas perspectivas y que pueda surgir un plan alternativo económico que ayude a afrontar la crisis que se avecina en el país. Adelantó que este conversatorio se lo prevé volver a replicar en las primeras semanas de abril, y en la segunda quincena del mes aniversario de Tarija, se prevé llegar a la Región Autónoma del Chaco, donde han demostrado tener interés en este tipo de información. La parlamentaria tarijeña enfatizó que en estos conversatorios se cuenta con ponentes de la Fundación Jubileo, quienes han advertido que en estas últimas décadas, Tarija ha aportado con más de 100 millones de dólares, de los cuales no han retornado ni siquiera el 3% en desarrollo y fomento para el departamento. “Ahora se están acabando estos recursos y no tenemos generación de industrias, fomento al sector privado y otros aspectos que nos ayudarían a dejar de ser tan extractivistas y dependientes de este sector, así generar nuevas formas de economía. Esto nos tiene que marcar una ruta crítica para asumir acciones a corto, mediano y largo plazo”, afirmó.