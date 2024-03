Huaytari denuncia plan opositor para tomar la Cámara de Diputados





28/03/2024 - 08:54:26

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, denunció que los proyectos de ley contra la prórroga de mandato de autoridades del Órgano Judicial son utilizados en una campaña de “desgaste político” con el objetivo de tomar la presidencia de Diputados a fines de este año y afectar la gestión del Gobierno. Detrás de esto actos están “políticos maliciosos”, quienes, además, desgastan la imagen de la Asamblea Legislativa impidiendo su trabajo, porque condicionan -denunció- el tratamiento de las leyes económicas a la aprobación de los proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y el 075, que cesa de sus funciones a los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “Es un desgaste que políticamente están haciendo para tomar la Cámara de Diputados a fin de año, quiérase o no, si controlan aquellos que no apoyan la gestión del presidente (Luis Arce), si toman la Cámara (de Diputados), toman los Senadores, la Asamblea puede hacer y deshacer todo, a eso apuntan aquellos maliciosos políticos que no piensan en gestión”, denunció. Los legisladores que responden a Evo Morales y de las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos exigen desde principios de año que se aprueben los proyectos de ley antiprórroga como condición para tratar otros proyectos como los vinculados a créditos externos. De hecho, el martes, los legisladores opositores y “evistas” pidieron, en la sesión de Diputados, que se apruebe una resolución camaral para pedir al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional que convoque a sesión con el fin de tratar los proyectos de ley 073 y 075 o se altere el orden del día para tratar ambos proyectos a pesar de que ambos no figuraban en el temario, como condición para abordar otras normas. Ante la postura, la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Verónica Challco, decidió suspender la sesión que, entre otros puntos, debía tratar el proyecto de ley de ratificación del Protocolo de Adhesión de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur). Sobre los proyectos de ley 073 y 075, Huaytari indicó que se debe definir técnicamente en qué instancia se debe debatir, si en la Cámara de Diputados o en el pleno de la Asamblea Legislativa. “Nos vamos a sentar, técnicamente (realizaremos) una evaluación (y) donde corresponda se tiene (que tratar), si es Diputados, donde corresponde, se tiene que tratar, si es en Asamblea, se tiene que tratar”, indicó. “En una previa valoración técnica tenemos que tratar y tiene que proceder”, insistió. Un acuerdo político viabilizó las elecciones judiciales y la aprobación de créditos, pero el segundo punto se cumplió parcialmente. De los seis créditos aprobados en Diputados en el Senado se aprobaron dos, mientras el resto está bloqueado.