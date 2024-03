Kristen Stewart y su novia congelaron sus óvulos: Tengo miedo de dar a luz





Infobae.- Kristen Stewart tiene 33 años, una exitosa carrera en Hollywood y una relación estable con su novia, la guionista y actriz Dylan Meyer. Gracias al avance tecnológico, la pareja no se cierra a la posibilidad de expandir su familia en un futuro, por lo que recientemente tomaron medidas proactivas para lograr la paternidad. “Hemos hecho cosas como congelar nuestros óvulos. Así que si queremos, podemos,” dijo en una aparición en el podcast Not Skinny But Not Fat. Stewart y Meyer empezaron a salir en 2019, aunque su encuentro inicial fue años antes, en el set de una película no revelada. La chispa se encendió nuevamente seis años después en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, tal como detalló la protagonista de Crepúsculo en una pasada conversación con The Howard Stern Show. Dos años después de confirmar públicamente su noviazgo, Stewart anunció en 2021 que ambas estaban comprometidas, y según fuentes cercanas a la revista People, ellas están “totalmente enamoradas” y disfrutan de una vida centrada en la felicidad y el bienestar mutuo.



Sin embargo, aún no planifican un ceremonia formal de boda debido a que sienten que “de alguna manera”, ya cumplieron con ese compromiso, aunque Stewart afirmó que definitivamente tiene intención de casarse. Eso sí, la actriz primero tiene que terminar las grabaciones de su primera película como directora. “Creo que tenemos un plan muy flexible, que es apropiado para nosotras. Pronto dirigiré una película, así que tengo que hacerlo antes de casarnos. Porque tenemos que enviar invitaciones y darle tiempo a la gente para que se prepare”, concluyó. Esta no es la primera vez que Kristen Stewart comparte sus intenciones de tener hijos. En una pasada entrevista con Rolling Stone, dijo que es un asunto que ambas consideraron seriamente. A pesar de su entusiasmo por la maternidad, el proceso para hacerlo real le aterroriza, ya que según explicó: “no tengo miedo de estar embarazada, pero tengo miedo de dar a luz, es una locura”.



La relación amorosa que Kristen Stewart hubiese roto Esta no fue la única declaración que llamó la atención durante su estancia en Not Skinny But Not Fat. En el programa, Stewart compartió su perspectiva sobre la dinámica de poder entre su personaje Bella Swan y el de Edward Cullen (Robert Pattinson) en la saga Crepúsculo. Durante el episodio, la presentadora Amanda Hirsch cuestionó la percepción actual de Bella, sugiriendo que podría ser vista como “un poco desesperada” por su interés romántico. Sorprendentemente, Stewart la defendió firmemente destacando las tendencias controladoras de Edward. Expresó que, si fuera por ella, “habría roto con él inmediatamente”, tan pronto como intentara limitar su autonomía. En especial, se refirió a las veces que Edward intentó impedir que Bella se convirtiera en vampiro. “Entiendo por qué la protegía, pero debes dejar que una chica tome sus propias decisiones”, concluyó. La actriz ha hablado mucho sobre Crepúsculo durante su gira de prensa para Love Lies Bleeding, su próximo filme que coprotagoniza con Morfydd Clark. La dirección estará a cargo de directora Rose Glass, bajo el sello de A24, y mostrará una historia donde una pareja de fisicoculturistas deben luchan por dejar atrás un pasado criminal. El estreno en Estados Unidos se realizó el 8 de marzo de 2024, por lo que se espera su llegada a cines o streaming de América Latina y España.