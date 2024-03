Hijo de Camacho pide al ministro de Justicia no interferir en el traslado de su padre a Santa Cruz





27/03/2024 - 20:02:02

Erbol.- Luis Fernando Camacho Parada, hijo del gobernador cruceño Fernando Camacho, pidió al ministro de Justicia, Iván Lima, dejar de interferir en el traslado de su padre a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para que pueda participar del juicio por el caso “decretazo”. “Es el todopoderoso de la justicia boliviana yo le digo (al ministro Iván Lima) que no interfiera en la justicia, que dejen de prostituirla y que comience a sentar las bases para un futuro porque ellos pueden ser juzgados en un futuro también”, indicó. Por determinación del Tribunal Octavo de Sentencia, el juicio contra el gobernador cruceño fue diferido para el 11 de abril ante algunas observaciones que hicieron el Ministerio de Justicia y la Procuraduría como partes en el caso. A ello se sumó un informe de la Policía que señalaba la “falta de garantías” para trasladar a Camacho desde el penal de Chonchocoro hasta el recinto de Palmasola para asistir a su audiencia de forma presencial. El ministro Lima afirmó ayer que existen varias apelaciones en curso y que deben ser resueltas antes del juicio. Mientras que el hijo de Camacho insistió que existe una “total injerencia” del Gobierno en el caso para impedir el traslado. En pasados días, la defensa del gobernador aseguró que ya no existe ningún impedimento jurídico que impida que esta vez se cumpla la determinación judicial ya que las partes en el caso fueron notificadas.