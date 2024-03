Gustavo Petro retiró a su embajador en Argentina y expulsó de Colombia a diplomático de Javier Milei





27/03/2024 - 17:48:06

Infobae.- En una decisión que no causó sorpresa, el presidente de la República, Gustavo Petro, retiró el miércoles 27 de marzo de 2024 al embajador del Gobierno de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y, además, expulsó al diplomático del país del sur en el país, Gustavo Dzugala, debido a los fuertes calificativos emitidos por el mandatario argentino, Javier Milei, en contra del jefe de Estado, en el que lo llamó “asesino terrorista”. “Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista”, dijo Milei en entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, que se emitirá en CNN de manera completa el domingo 31 de marzo. Una determinación que venía “cocinándose” luego de conocerse los duros comentarios hechos por el presidente del país del sur en contra de Petro, en un nuevo capítulo en el “agarrón” que protagonizan desde hace cinco meses. Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook. “El Gobierno de la República de Colombia presenta su más enfático rechazo ante las nuevas declaraciones del señor Javier Milei, presidente de Argentina, en contra del presidente Gustavo Petro, en el marco de una entrevista con el medio CNN en Español, el pasado 26 de marzo”, se leyó en el inicio del comunicado con el que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la determinación. De acuerdo con la Cancillería, estas declaraciones “sin fundamento, que se han presentado de manera reiterativa”, afectan de manera significativa las relaciones históricas de amistad entre las dos naciones. Al mismo tiempo que “deterioran las posibilidades de entendimiento y cooperación para el progreso de ambos pueblos”, en lo que podría considerarse una nueva y fuerte crisis en las relaciones diplomáticas. “El Presidente Milei desconoce e ignora, además, los efectos que sus pasadas declaraciones causaron sobre la relación bilateral, con lo cual demuestra una falta absoluta de interés en mantener una relación respetuosa y productiva entre ambos países. Las palabras del Presidente Milei representan, de nuevo, una ofensa para la dignidad del Presidente y del pueblo de Colombia que lo eligió de manera legítima y democrática”, se agregó. De esta manera, el Gobierno nacional retiró de manera definitiva su embajador en Buenos Aires, “en tanto solicitará al Embajador de Argentina en Colombia su salida del territorio nacional en el plazo más breve posible”. Con lo que se confirma el rompimiento de relaciones entre ambas naciones, que atravesaban por un punto álgido tras los reiterativos señalamientos de Milei a Petro y sus comparaciones. Es la segunda vez que Romero, exgobernador de Nariño y exsenador colombiano, que desde septiembre de 2022 cumple funciones diplomáticas en Argentina, es llamado por Petro, luego del incidente del 26 de enero de 2024, cuando en una primera ocasión Milei descalificó de forma pública a su par colombiano, al denominarlo un “comunista asesino que está hundiendo a Colombia”, en diálogo con la comunicadora Ángela Patricia Janiot. Así como arremetió contra Gustavo Petro, Milei dijo que el hecho de que López Obrador lo cuestionara hablaba de lo que, para él, es la “ignorancia” del mandatario mexicano y fue más allá. “Que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”, indicó el jefe de Estado argentino ante los interrogantes de Oppenheimer, que tampoco cayeron bien en el país nortamericano. El rifirrafe mediático entre ambos mandatarios tiene sus antecedentes desde las elecciones a la presencia en el país del sur, en las que Petro apoyó de forma directa a Sergio Massa: exministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández y que, si bien ganó en la primera vuelta, el 22 de octubre de 2023, no pudo revertir la remontada de Milei, que en el balotaje del 19 de noviembre se llevó los comicios y se convirtió en el nuevo mandatario. “Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos...el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, comunicó Petro en su perfil de X (antes Twitter), en la que citó un mensaje del expresidente Iván Duque. Un destemplado mensaje que no fue bien recibido por la comunidad internacional.