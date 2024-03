BCB advierte que la no aprobación de créditos en el Legislativo podría incidir negativamente en el crecimiento del PIB





27/03/2024 - 15:35:09

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, advirtió que la no aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) “podría incidir negativamente” en el crecimiento previsto del Producto Interno Bruto (PIB). “La no aprobación de créditos externos en la Asamblea Legislativa Plurinacional generaría desaceleración por la menor inversión pública, al igual que la ocurrencia de fenómenos climáticos adversos y conflictos sociales que podrían incidir negativamente en el crecimiento previsto del PIB”, advirtió este miércoles en la Rendición de Pública de Cuentas Inicial 2024 del BCB, según un reporte de prensa. En la oportunidad, Rojas recordó que para este 2024, el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas proyectaron un crecimiento del PIB del 3,7% y una inflación entorno al 3,6%. Por otro lado, explicó que las políticas monetarias, tanto convencionales como no convencionales, implementadas en 2023, contribuyeron a la actividad económica, garantizando la liquidez y estabilidad financiera, fortaleciendo las Reservas Internacionales Netas (RIN) y modernizando el sistema de pagos. Asimismo, destacó los logros en cuanto a la armonización de las políticas monetaria y fiscal, que propiciaron un crecimiento del PIB del 2,3% al tercer trimestre de 2023, y la tasa de desempleo urbano más baja en comparación con otros países de la región, situada en un 3,9%. Respecto a la solidez el sistema financiero nacional, explicó que pese a las tensiones en 2023, producto de la salida de la cuarta entidad de intermediación financiera más grande del sistema, los depósitos sólo disminuyeron 2,0% respecto a la pasada gestión. “Sin tomar en cuenta la entidad intervenida, el resto del sistema financiero presentó un crecimiento del 7,8%”, aseguró. Rojas hizo una amplia explicación del contexto económico externo que se reflejó en un escenario desafiante a partir de los elevados costos de financiamiento internacional, una débil demanda y la persistencia de conflictos geopolíticos, factores que inciden en el desempeño de la economía mundial. En cuanto a la política de estabilidad cambiaria, el BCB reiteró su compromiso de contribuir al control de las presiones inflacionarias externas, proporcionando certidumbre a la población y consolidando la bolivianización. La Rendición Pública de Cuentas Inicial 2024 contó con una amplia participación de autoridades del Órgano Ejecutivo, legisladores, servidores públicos del ente emisor y representantes de organizaciones sociales.