El café puede ser un aliado importante ante el cáncer de colon





26/03/2024 - 21:02:47

Se estima que, en 2020, hubo más de 1,9 millones de casos nuevos de cáncer colorrectal y se produjeron más de 930.000 muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un estudio realizado por científicos de Países Bajos, Reino Unido y Francia ha revelado un nuevo modo de bajar el riesgo de volver a tener cáncer de colon: tomar café. Encontraron que las personas que han padecido cáncer de colon y toman más de 4 tazas de café al día tienen menos riesgo de que el cáncer reaparezca que las que toman 2 o menos tazas. También esas personas tienen un menor riesgo de muerte tras el diagnóstico, según una nueva investigación publicada recientemente en la revista International Journal of Cancer. Al hacer el estudio, los resultados arrojaron que los participantes que tomaban más de 4 tazas de café tenían un riesgo de recurrencia del cáncer un 32% menor que los que tomaban menos de 2 tazas al día en términos de riesgo relativo. Además, el riesgo de morir era menor entre los bebedores de café, y entre 3 y 5 tazas de café al día parecen suficientes para mejorar la supervivencia. Se trata de un estudio observacional, financiado por el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer. Lo investigadores analizaron una cohorte de 1.700 personas de los Países Bajos con una mediana de edad de 66 años, diagnosticadas y tratadas de cáncer colorrectal, desde agosto de 2010. Los expertos calificaron los resultados de “prometedores” y estiman si otras investigaciones muestran el mismo efecto, podría recomendarse el consumo de café para personas que han tenido la enfermedad. La directora del equipo de investigación, la doctora Ellen Kampman, catedrática de Nutrición y Enfermedades de la Universidad de Wageningen, Países Bajos, explicó que la enfermedad reaparece en una de cada cinco personas diagnosticadas y puede ser mortal. “Es intrigante que este estudio sugiere que beber de tres a cuatro tazas de café puede reducir la recurrencia del cáncer de intestino”, afirmó. Sin embargo, subrayó que el equipo había hallado una fuerte asociación entre el consumo regular de café y la enfermedad, y no una relación causal entre ambos. “No obstante, tenemos esperanzas de que el hallazgo sea real porque parece depender de la dosis: cuanto más café se toma, mayor es el efecto”, añadió. Antes hubo otros estudios que asociaron al consumo de café con el menor riesgo de cáncer. Ya hay pruebas sólidas de que reduce el riesgo de cáncer de hígado y de útero. También hay evidencias de que reduciría el riesgo de cáncer boca, faringe, laringe y piel. También se asocia a un menor riesgo de desarrollar cáncer de intestino. El profesor Marc Gunter, coautor del estudio y catedrático de Epidemiología y Prevención del Cáncer de la Escuela de Salud Pública del Imperial College de Londres, afirmó: “Se necesita más investigación para comprender los ingredientes activos del café y cómo podrían influir en el desarrollo y la progresión del cáncer”. Por ejemplo -sugirió Gunter- “ciertos compuestos del café podrían reducir el estrés oxidativo en el organismo, influir en el microbioma intestinal, mejorar la salud metabólica o ayudar a proteger la salud del hígado para evitar la propagación del cáncer”.

Con el apoyo del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, el profesor aclaró que espera “tener una visión mucho más clara y obtener las pruebas necesarias para hacer recomendaciones sobre el consumo de café a los profesionales de la salud, los pacientes y el público en general”. El café también reduce la inflamación y los niveles de insulina -que se han relacionado con el desarrollo y la progresión del cáncer de intestino- y puede tener efectos potencialmente beneficiosos sobre el microbioma intestinal. “Si bien es interesante el estudio, considero que hay que tener cautela. No se puede salir hoy a recomendar que haya que tomar café para evitar la recurrencia de cáncer de colon”, dijo a Infobae el doctor Leandro Steinberg, médico gastroenterólogo endoscopista del Hospital Durand y la Fundación Favaloro. “Como es un estudio observacional, el trabajo publicado no demuestra una relación de causalidad. Solo indica una asociación entre consumo de café y menor recurrencia de cáncer colorrectal. Tampoco se aclara qué tipo de café podría sugerirse. Considero que aún falta más investigación para poder tomar decisiones clínicas”, comentó Steinberg. Igualmente, el especialista resaltó que el café ha estado “mal visto” en el pasado, pero hay otros estudios que han demostrado que el consumo de café baja la mortalidad en general de las personas. En tanto, el doctor Luis Caro, médico gastroenterólogo, director general del centro Gastroenterologia Diagnóstica y Tratamiento (GEDyT) y director de la carrera de Endoscopía Digestiva de la Universidad de Buenos Aires (UBA), opinó en diálogo con Infobae que “el nuevo trabajo publicado sugiere cuántas tazas por días serían necesarias para evitar la recurrencia del cáncer. Aunque aún debería hacerse un estudio clínico randomizado con una muestra mayor de participantes”. Cómo se manifiesta el cáncer de colon Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas más frecuentes del cáncer colorrectal son: Un cambio en hábitos fecales.

Sangre en la materia fecal (defecación).

Diarrea, estreñimiento o la sensación de que el intestino no se vacía por completo.

Dolores, molestias o cólicos abdominales que no desaparecen.

Pérdida de peso inexplicable.