De qué se trata la serie que ocupa el primer lugar en el Top 10 de Netflix





26/03/2024 - 20:55:09

La aclamada novela de ciencia ficción El problema de los 3 cuerpos (3 Body Problem), escrita por el ingeniero y escritor chino Liu Cixin, se ha transformado en una serie de Netflix, captando la atención de audiencias globales. Actualmente en muchos países de América Latina ocupa el primer puesto dentro del Top 10 de Netflix. La producción, dirigida por David Benioff y D. B. Weiss -conocidos por su trabajo en Game of Thrones-, junto con el guionista y productor Alexander Woo, promete ser una de las adaptaciones más ambiciosas de la plataforma de streaming. En una era donde Apple TV+ trae a la pantalla Fundación de Isaac Asimov, Netflix no se queda atrás al apostar por “El problema de los 3 cuerpos”, convirtiendo el relato de Cixin en una serie de ocho capítulos que navega por la complejidad de la mecánica orbital y los dilemas éticos y existenciales.

La serie "El problema de los 3 cuerpos" se sumó a Netflix con una producción de ocho capítulos. ¿De qué se trata la serie? La serie inicia en la Universidad de Tsinghua en Pekín durante 1966, un momento crítico marcado por el accionar de la Guardia Roja en plena Revolución Cultural. La historia sigue a Ye Wenjie (interpretada por Zine Tseng), cuyo padre es asesinado en un mitin de la Guardia Roja, dejando clara la tensión y las luchas internas que vivía China en aquel entonces. Ye, científica ella misma, se enfrenta a la represión y el encarcelamiento, ofreciendo un testimonio doloroso del coste humano detrás de la ambición política y científica. A su vez, la narración da un salto al Londres contemporáneo, donde Clarence Shi (Benedict Wong), un agente de inteligencia, investiga muertes inexplicables. Este hilo argumental se entrelaza con las experiencias y decisiones de Ye Wenjie, creando un puente narrativo que no sólo conecta dos épocas sino también dos civilizaciones distantes. La trama se complejiza con la introducción de un cuarteto fundamental: Agustina “Auggie” Salazar (Eiza González), Jin Cheng (Jess Hong), Will Downing (Alex Sharp), y Jack Rooney (John Bradley), personajes que se convierten en el núcleo alrededor del cual gira la intrincada historia de ciencia ficción. El problema de los 3 cuerpos se destaca por su fuerte anclaje en la ciencia, en particular en la mecánica orbital, elemento que ha servido para cautivar a una audiencia mundial ávida de historias que conjuguen con precisión el drama humano con rigor científico. La narrativa de Liu Cixin, que originalmente comenzó como una exploración literaria a fines de los 80, se ha consolidado como un referente indiscutible en el género de ciencia ficción, y ahora, bajo la visión de Benioff, Weiss, y Woo, busca alcanzar nuevos horizontes en el terreno audiovisual. La obra de Liu Cixin Se trata de un escritor chino de ciencia ficción, ampliamente reconocido por su obra El problema de los tres cuerpos. Nacido en 1963, Liu ha sido pionero en el género de la ciencia ficción en China, y su obra ha tenido un impacto significativo tanto a nivel nacional como internacional. Además de El problema de los tres cuerpos, Liu ha escrito numerosas novelas y cuentos, tratando temas como el futuro de la humanidad, la exploración espacial y las civilizaciones extraterrestres. Ha recibido varios premios por su contribución a la ciencia ficción, incluido el prestigioso Premio Hugo a la Mejor Novela en 2015 por El problema de los tres cuerpos, convirtiéndose en el primer autor asiático en ganarlo. Su trabajo ha sido traducido a múltiples idiomas, acercando la ciencia ficción china a una audiencia global. La serie promete ser un viaje intenso que se sumerge en los dilemas más profundos de la humanidad, explorando no solo la vastedad del universo sino también las complejidades de la condición humana. A través de la historia de Ye Wenjie y el mensaje que envía al espacio a fines de los 60, El problema de los 3 cuerpos se abre camino hacia la reflexión sobre nuestro lugar en el cosmos y las posibles consecuencias de contactar con civilizaciones extraterrestres.