APS instruye a las aseguradoras abrir canal especial para atender seguros por desastres naturales





26/03/2024 - 20:04:15

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones de Seguros (APS) solicitó a las aseguradoras y corredores de seguros reforzar los canales de atención a la ciudadanía para una atención expedita y rápida liquidación de siniestros que cubren desastres naturales. La directora de la APS, María Esther Cruz, informó que la entidad reguladora realizará un seguimiento a la atención sobre estos seguros, a través de los reportes que deberán remitir las aseguradoras, otorgando el servicio de atención en sus oficinas tanto presencial como en línea. Las personas que adquirieron su vivienda mediante crédito hipotecario deben contactarse con la entidad financiera que otorgó el préstamo, a través de su sitio web o llegar a sus oficinas de manera presencial, para hacer la consulta de su póliza, se cita en un boletín institucional. También está habilitada la línea gratuita 800101620 y la página web www.aps.gob.bo, para que los ciudadanos puedan realizar sus reclamos no solo por el tema de seguros, sino también por otros que requieran ser aclarados. Cruz afirmó que es importante que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de los seguros que están en vigencia en el país y que pueden ser adquiridos para que puedan preservar su patrimonio o su vida. “Los ciudadanos no tienen que pensar que un seguro es un gasto, por el contrario, es una inversión a futuro y está destinado a proteger su inversión, la de su familia e hijos”, explicó. La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros recordó que en la gestión 2022 puso en vigencia los Seguros Inclusivos, para que las entidades aseguradoras desarrollen productos para la sociedad que hasta ahora no han sido atendidos por los seguros tradicionales, independientemente de su nivel de ingresos económicos. En el desarrollo de su actividad cotidiana, las personas y sus bienes se exponen a diversos riesgos que pueden cambiar drásticamente la realidad que viven. Es importante minimizar las posibles pérdidas económicas por hechos inesperados o tener la posibilidad de contar con el dinero necesario para la atención en caso de una enfermedad o accidente, recomendó. Todas las empresas están expuestas a sufrir daños o perjuicios, por lo que es importante contratar un seguro acorde a su actividad, el cual variará dependiendo del tamaño y del tipo de negocio, previamente cada empresa debe analizar opciones y conocer los riesgos a los que está expuesta. Tipos de seguros vinculados a los efectos climatológicos para que los ciudadanos en todo el país puedan adquirirlos: Todo riesgo daños a la propiedad, seguro multirriesgo, seguro automotores, seguro de equipo móvil y seguro de actividades personales.