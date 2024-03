Diputados suspende tratamiento del Protocolo de Adhesión de Bolivia al Mercosur





26/03/2024 - 19:54:03

Luego de cuatro horas de debate sin acuerdos sobre el orden del día, la Cámara de Diputados determinó suspender la sesión que debía tratar el proyecto de ley de ratificación del Protocolo de Adhesión de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur), junto con otras seis normas. La decisión fue asumida por la presidenta en ejercicio de Diputados, Verónica Challco, frente a la condición puesta por los diputados que responden a Evo Morales y de las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos de no tratar ningún proyecto de ley si antes no se aprobaba una resolución camaral para pedir al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, convocar a sesión con el fin de tratar los proyectos de ley contra la prórroga de mandato de autoridades judiciales. Además, legisladores “evistas” y opositores exigieron coincidentemente que se altere el orden del día para que los proyectos de ley 073, que dispone la suspensión de plazos procesales en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales, y el 075, que ordena el cese de mandato de las altas autoridades judiciales desde el 2 de enero de 2024, sean tratados en el pleno, pese a que no estaban en agenda. “Aquí tenemos siete puntos, hermanos, obviamente que nadie está en desacuerdo con las leyes 075 y 073, ni yo estoy de acuerdo (con la prórroga), pero no está en la agenda semanal, en ese sentido, colegas diputados, se suspende la presente sesión, muchas gracias”, anunció Challco antes de dejar el hemiciclo en medio del reclamo de los legisladores “evistas” y opositores. En la sesión, que se inició a las 11h00 y se prolongó hasta las 15h30, se conoció que en febrero de este año la Vicepresidencia del Estado solicitó a la presidencia de la Cámara de Diputados un informe sobre el tratamiento de los proyectos 075 y 073 en la Comisión de Constitución. La misiva fue remitida luego que Rodríguez solicitara por escrito a la Vicepresidencia que ambos proyectos de ley sean tratados en sesión de Asamblea porque, en su criterio, Diputados no los consideró en el plazo de 30 días desde su remisión, en diciembre de 2023. No obstante, el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jauregui, respondió, en una nueva misiva, que esta instancia consideró los proyectos de ley el 21 de diciembre de 2023 y que la mayoría determinó rechazar su aprobación “por ser improcedente e inconstitucional”. La nota de respuesta fue remitida a la presidencia de Diputados el 12 de enero de 2024, luego del receso. Ante la relevación, los diputados “evistas” y opositores objetaron que ninguna instancia del Legislativo defina qué sucederá con ambos proyectos de ley. “Esto quiere decir que todas las instancias se están lavando las manos y no asumen su rol de poder hacer el tratamiento del proyecto de ley”, acusó la diputada de Creemos María René Álvarez. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón definió como una “burla” las misivas y amparado en el artículo 32 del reglamento de la Cámara de Diputados alegó que “el nivel superior de decisión” de esta instancia la conforman “la totalidad de las Diputadas y Diputados en ejercicio” y no unos funcionarios subalternos. Demandó que se traten los proyectos de ley o se apruebe una resolución camaral pidiendo que ambos se debatan en sesión de Asamblea. En sintonía, los diputados “evistas” del MAS, Santos Mamani y Alexsandra Zenteno, solicitaron, por separado, aprobar la resolución camaral “para que se convoque a Asamblea”. “Luego, inmediatamente se aprobará las leyes, pero no podemos utilizar como excusa para frenar este proceso”, afirmó Mamani. Ante las posturas, Challco informó que el presidente de la Asamblea Legislativa se reunirá con los titulares de Diputados, Israel Huaytari, y del Senado, Andrónico Rodríguez, para definir el destino de ambos proyectos de ley.