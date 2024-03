Israel califica de delirantes demandas de Hamás para la tregua





26/03/2024 - 14:34:52

Israel tildó de "delirantes" las demandas del grupo islamista Hamás, que exige un alto el fuego "integral" y la retirada de las tropas israelíes del enclave palestino para sellar un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza y de canje de rehenes por presos palestinos, y advirtió que "no se someterá a sus exigencias". "Hamás rechazó una vez más una propuesta que contaba con el apoyo estadounidense y reiteró sus exigencias extremas: un fin inmediato de la guerra, una retirada completa de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y la permanencia en el poder para poder repetir una y otra vez la masacre del 7 de octubre", acusó el gobierno israelí. El grupo islamista palestino Hamás informó el lunes por la noche a los mediadores -Catar, Egipto y EE. UU.- que mantenía esas condiciones para un alto el fuego, como viene haciendo prácticamente desde el inicio de las negociaciones.



Netanyahu llama a retirada de negociadores israelíes "La posición de Hamás demuestra claramente que no está interesado en continuar las negociaciones para llegar a un acuerdo, y es un testimonio desafortunado del daño de la decisión del Consejo de Seguridad", señaló un comunicado de la Oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu. Israel subrayó que seguirá operando en la Franja para lograr todos sus objetivos de la guerra: "liberar a todos los secuestrados, destruir las capacidades gubernamentales y militares de Hamás y garantizar que Gaza no represente más una amenaza para Israel". Por su parte, el grupo islamista afirmó en un comunicado que a nueva propuesta estadounidense no cumple "las demandas básicas del pueblo palestino y la resistencia". "Netanyahu y su Gobierno extremista tienen toda la responsabilidad de frustrar todos los esfuerzos de negociación y obstaculizar el logro de un acuerdo hasta el momento", indicó. Ante esta situación, Netanyahu llamó a su equipo negociador en Doha a regresar a Israel.



Negociaciones en Doha continúa, pese a "dificultades" Pese a estas "dificultades", las negociaciones para una tregua entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza continúan en Doha, con la presencia de los equipos negociadores de todas las partes, afirmó, sin embargo, el portavoz del ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, en una rueda de prensa. Ansari indicó que "las reuniones siguen en Doha, no hay ningún desarrollo que permita pensar que alguna de las partes se ha ido de las mismas". "Sin considerar idas y venidas de equipos, las reuniones siguen. Y puedo confirmar que parte de los equipos negociadores siguen aquí", dijo Al Ansari. Al Ansari se refirió también a la resolución aprobada la víspera por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que pide por primera vez un alto el fuego en Gaza, que consideró como "una herramienta de presión" que su país espera "tenga un impacto positivo" en las negociaciones. Esa resolución, posible por la abstención de EE. UU. en la votación, fue duramente criticada por Israel y llevó también a Netanyahu a cancelar el viaje de dos de sus principales asesores a Washington, donde iban a discutir el planeado asalto israelí sobre Rafah. "De momento, no encuentro ningún impacto negativo de esta resolución en las negociaciones. (...) Tenemos algunas ideas renovadas y eso es una práctica normal en las negociaciones. Hemos trasladado visiones, pensamientos e ideas de ambos lados, la operación continúa de forma fluida", insistió Al Ansari.



Bombardeos y combates en Gaza, pese al llamado de la ONU a alto al fuego Entretanto, las fuerzas israelíes siguen bombardeando la Franja de Gaza, pese al llamado a un "cese el fuego inmediato" del Consejo de Seguridad de la ONU en la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, devastada y al borde de la hambruna. El ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás, reportó 70 muertos en las últimas 24 horas, 13 de ellos en bombardeos cerca de Rafah, en el extremo sur del enclave, donde se hacinan 1,5 millones de palestinos, la mayoría desplazados por la violencia en el resto del territorio. Hasta ahora, desde que comenzó la guerra, tras los ataques de Hamás que dejaron alrededor de 1.200 muertos en Israel, el 7 de octubre de 2023, las partes solo han logrado un acuerdo de tregua, que duró una semana en noviembre y permitió el canje de 105 rehenes por 240 prisioneros palestinos.