Buscan a seis desaparecidos tras impacto de un barco contra el puente Francis Scott Key en Baltimore





26/03/2024 - 14:00:47

Una sección del puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland, se desplomó luego del impacto de una embarcación de gran tamaño en la madrugada del martes y varios autos cayeron al agua. Las autoridades trataban de rescatar al menos a seis personas. Un barco de grandes dimensiones se estrelló contra el puente alrededor de las 01:30 horas y se incendió antes de hundirse, además de provocar que varios vehículos cayeran al río Patapsco, según mostró un video publicado en X, antes Twitter. “Todos los carriles en ambas direcciones están cerrados por un incidente en el puente Key de la I-695. El tráfico está siendo desviado”, explicó la Autoridad de Transporte de Maryland en X. El FBI dice que el colapso del puente no está vinculado al terrorismo. En un comunicado, la oficina local del FBI en Baltimore dijo que no había “información específica y creíble que sugiera vínculos con el terrorismo en este momento” con respecto al colapso del puente. El alcalde, Brandon M. Scott, y el ejecutivo del condado de Baltimore, Johnny Olszewski Jr., publicaron en redes sociales que los equipos de emergencias estaban en la zona y que había una operación de rescate en marcha. El secretario de Transporte de Maryland, Paul Wiedefeld, dijo que ocho personas se encontraban en el puente Key en el momento del colapso. En declaraciones a los periodistas en una conferencia de prensa, Wiedefeld dijo que dos de esas personas están localizadas: una está en el hospital, otra está bien y la búsqueda de las otras seis continúa.

Los equipos de emergencias estaban buscando a al menos siete personas que se cree que estarían en el agua, indicó Kevin Cartwright, director de comunicación del Departamento de Bomberos de Baltimore, a The Associated Press. El jefe del Departamento de Bomberos de Baltimore, James Wallace, dijo que las autoridades rescataron a dos personas del agua, una se encuentra ilesa y la otra que fue trasladada al hospital en estado grave. “En este momento todavía estamos en una postura activa de búsqueda y rescate”, dijo Wallace. Wallace agregó que la tripulación permanece a bordo del barco y se está comunicando con la Guardia Costera de Estados Unidos. Añadió que los servicios de emergencia están investigando los informes de que había trabajadores en el puente en el momento del incidente. Las agencias de emergencias recibieron llamadas de aviso en torno a la 01:30 que reportaban que una embarcación que salía de Baltimore había golpeado uno de los pilares de la infraestructura, provocando un derrumbe. En ese momento, sobre el puente había varios vehículos, incluyendo uno del tamaño de un camión con remolque. “Ahora mismo, nuestro objetivo es tratar de rescatar y recuperar a esa gente”, afirmó Cartwright, que añadió que era demasiado pronto para saber cuántas personas se habían visto afectadas. Según Cartwright, parecía haber “algunas cargas o retenedores colgando del puente”, lo que creaba inseguridad e inestabilidad, por lo que los equipos de emergencias estaban operando con cautela.

"Esta es una emergencia grave", apuntó. El barco fue fletado por Maersk y transportaba carga de sus clientes, dijo la compañía naviera danesa a CNN. "Estamos horrorizados por lo ocurrido en Baltimore y nuestros pensamientos están con todos los afectados", afirmó la compañía en su comunicado. La empresa, cuyo nombre completo es A.P. Moller - Maersk, dijo que no había tripulación ni personal a bordo del barco. Dijo que el barco, #Dalí", es operado por la empresa de transporte chárter Synergy Group. "Estamos siguiendo de cerca las investigaciones realizadas por las autoridades y Synergy, y haremos todo lo posible para mantener informados a nuestros clientes", dice el comunicado. La empresa que opera el barco con bandera de Singapur informó que no hubo heridos entre los miembros de la tripulación. "Todos los miembros de la tripulación, incluyendo a los dos pilotos, fueron localizados y no se registró ningún herido", informó Synergy Marine Group en un comunicado en su página web. Por el momento se desconoce la causa de la colisión, agregó la empresa. La temperatura en el río era de unos ocho grados Celsius (47 grados Fahrenheit) en la madrugada del martes, según una boya que recopila datos para la Administración Oceánica y Atmosférica. Un mercante con ese nombre se dirigía desde Baltimore a Colombo, la capital de Sri Lanka, como último destino, de acuerdo con las webs de seguimiento del tráfico marítimo Marine Traffic y Vessel Finder. El carguero navegaba bajo bandera de Singapur, reportó la emisora de radio WTOP citando a Matthew West, contramaestre de la Guardia Costera en Baltimore. En 2001, un tren de mercancías que transportaba materiales peligrosos descarriló en un túnel en el centro de Baltimore y se incendió, arrojando un humo negro sobre vecindarios próximos y obligando a las autoridades a cerrar temporalmente todas los principales accesos a la ciudad.