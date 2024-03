El Gobierno prevé pérdida de escaños en 6 departamentos





26/03/2024 - 09:41:56

Correo del Sur.- El ministro de Justicia, Iván Lima, anticipó este lunes que seis departamentos perderán escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional, una vez que el INE entregue los resultados del Censo 2024. El titular de Justicia no precisó qué departamentos verán disminuir su representación parlamentaria, aunque dio a entender que serán aquellos que no forman parte del eje central del país. “Cada departamento, de los seis pequeños, o los que van a perder parlamentarios, seguramente, van a tener una presión muy fuerte, para no hacerlo. Todos los años que hemos tenido que redistribuir escaños, ha habido mucho conflicto en la Asamblea. A partir del Censo, se desatan esos dos temas. Recursos, dinero, la parte administrativa y la parte de los escaños”, dijo Lima en una entrevista con radio Fides. Por su parte, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, confirmó que los resultados del Censo 2024 se aplicarán para las elecciones generales de 2025. “En virtud a la ley que se ha promulgado el año pasado, estos datos debieran ser utilizados para la elección general de 2025. Son actividades ya preparatorias para el futuro proceso eleccionario. La Constitución es muy clara”, remarcó Vargas. La autoridad electoral agregó que el crecimiento demográfico determinará la distribución de escaños. “La ley también define que tanto la distribución de escaños como la delimitación de la geografía electoral, en base al crecimiento demográfico del último Censo de Población y Vivienda, son los que se utilizarán para el próximo proceso electoral de 2025”, remarcó. Vargas prevé que hasta abril de 2025 se consoliden los nuevos escaños y la geografía electoral para los comicios presidenciales. El domingo, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, dijo que está previsto que el INE entre los resultados del Censo 2024 entre agosto y septiembre de este año a fin de que estos se apliquen para la redistribución de recursos de Coparticipación Tributaria y la redistribución de escaños en el Legislativo. El alcalde de La Paz, Iván Arias, por su parte, planteó este lunes no quitar curules a ningún departamento, sino aumentar escaños a los departamentos que les corresponda, de acuerdo con los resultados del Censo. Además, propuso eliminar la elección de diputados supraestatales, porque no se sabe cuál es su rol, y reducir el número de senadores de cuatro a tres. “Yo creo que es posible llegar a un gran acuerdo nacional para evitar que el Censo sea un instrumento de confrontación”, señaló. Por su lado, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, afirmó que se debe aplicar la ley y asignar los escaños que le correspondan a Santa Cruz. “No hay nada que consensuar ni que discutir, se debe cumplir la ley. No debería haber problema en la Asamblea para la redistribución de escaños”, señaló. El gobernador titular de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por su parte, ratificó que “somos más de 4 millones de habitantes en Santa Cruz que queremos libertad y democracia”, en sus redes sociales. Protestas Comunarios del municipio de El Torno (Santa Cruz) denuncian que hallaron cajas censales remarcadas con el código del municipio de La Guardia. Ante ello, se declararon en estado de emergencia y demandaron la presencia del INE para que dé explicaciones. En el municipio de Colomi (Cochabamba) ocurrió algo parecido. Denunciaron que 53 comunidades no fueron censadas con el código del municipio, por lo que pidieron al INE que corrija ese “error”. Si ello no ocurre, anunciaron un bloqueo de carreteras.