Arce envía al Legislativo Anteproyecto que endurece sanciones contra agresores de niños y adolescentes





25/03/2024 - 21:22:49

Con la presencia de autoridades nacionales, niños, adolescentes y organizaciones sociales, el presidente Luis Arce entregó este lunes al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, el anteproyecto de “Ley de Protección Reforzada para Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes”. “La seguridad de nuestra niñez debe estar por encima de cualquier interés político o ideológico. Hoy enviamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional el Anteproyecto de Ley de Protección Reforzada para Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales. Tras los recientes hechos de infanticidio y violencia contra la infancia y adolescencia que conmocionaron a la población, el presidente Arce instruyó a su equipo ministerial elaborar una propuesta normativa para endurecer las sanciones contra los agresores y que estos delitos no queden en la impunidad. “Se ha revisado y en realidad el panorama que tenemos con nuestra niñez, es aún mucho peor de lo que se ha reflejado en los medios de comunicación; de acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado, entre 2021 y marzo de este año (2024) se han registrado en el país 120 casos de infanticidio de los cuales menos de la mitad ha logrado condena”, lamentó la autoridad durante un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo. Detalló que entre enero y marzo de este año se registraron 10 víctimas de infanticidio, seis fueron en La Paz, dos en Oruro, uno en Cochabamba y uno en Santa Cruz. Asimismo, según datos oficiales, entre 2020 y 2022 se reportaron 5.063 delitos de abuso sexual contra infantes y adolescentes. Además de, 4.141 delitos de violencia intrafamiliar, 151 delitos de pornografía y 24 delitos de violencia sexual comercial. “Nosotros hemos hecho una lectura juntamente con ese malestar de la población, a principios de este mes de marzo y, por supuesto, que esto merece que se endurezcan las medidas, que reforcemos las medidas para proteger aún más a nuestros niños, niñas y adolescentes”, enfatizó. De acuerdo con Arce, el proyecto modifica artículos del Código de Procedimiento Penal, justamente relacionados a la imprescriptibilidad y prescripción. Además de artículos del Código Penal relacionados con la prescripción de la acción penal, encubrimiento, violación abuso sexual y otros. También se incorpora un nuevo artículo sobre la “violación incestuosa”. “Esta norma busca reforzar la sentencia, el castigo, a quienes intenten cometer algún acto de violencia (…). Necesitamos una sociedad que no perdone la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, necesitamos concientizar a toda la sociedad que es necesario aprobar este tipo de leyes para evitar ese tipo de acciones”, remarcó. Rememoró que el pasado 22 de septiembre, la Cámara de Diputados rechazó, en su estación engrande, el proyecto de ley que buscaba luchar contra la impunidad de delitos sexuales contra la infancia y adolescencia. “Lamentablemente hay diputadas, diputados, senadoras y senadores que no comulgan, que no entienden por qué están ahí en la Asamblea Legislativa, y quién ha votado por ellos. No entienden que la principal labor que tenemos como sociedad es cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los niños”, añadió. Sin embargo, ahora espera que la situación sea diferente y tras una reflexión apoyen el proyecto normativo, debatan y lo aprueben como homenaje a la niñez. “Hoy, muy cerquita de recordar el Día del Niño, nuestro mejor homenaje para los niños es luchar por su seguridad, es luchar para que nuestros niños estén seguros en las casas, en los colegios en todas las instituciones”, indicó.