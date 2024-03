Ana Gabriel sufrió problema de salud en pleno escenario





25/03/2024 - 21:12:16

Lo que parecía un concierto habitual de Ana Gabriel, quien tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, tuvo un momento inesperado. Todo ocurrió, el pasado 22 de marzo, en el Estadio Hermanos Serdán, Puebla, México, cuando la intérprete de “Pecado original”, tras cantar algunos de sus temas, se dirigió al público para pedirle apoyo a los asistentes, debido a que una ráfaga de ceniza procedente del volcán Popocatépetl le ocasionó que no pudiese respirar. “Pido un minutito nada más, desde aquí como se ven las cenizas que estamos respirando”, mencionó Ana Gabriel durante dicha presentación; lo cual, quedó grabado en video y fue retomado por los medios de comunicación. “Creo que esta es la primera o segunda vez que yo dejo un escenario para poder oxigenarme, es un minutito nada más, les agradezco su comprensión”. Tras tomarse algunos minutos la cantante regresó y logró concluir de manera normal su presentación. Incluso, se pronunció al respecto. “Aunque anoche fue difícil por las cenizas del Popo ‘mi Celestino’ anoche se enojó y mandó una fumarola que casi me deja sin respirar”, escribió en su cuenta de X. “Pero, una vez más, salimos adelante todo mi team y una servidora tomados de las manos de un público Poblano, comprensivo, amoroso y entregado, por eso a Cancún les digo, estos me sacaron de puebla y me trajeron aquí contigo, aquí para seguir enfiestados”. Sin embargo, surgieron rumores de la famosa había cancelado el resto del concierto y no dudó en responder. “Quiero aclarar los comentarios para difamar mi concierto de anoche en Puebla, no abandoné el escenario, pedí permiso y avisé al público que necesitaba oxigenarme porque me faltaba aire por tanto que respire cenizas del Popo [Popocatépetl] y no fui solo yo los que se vieron afectados, también mi gente y el público mismo”, aclaró en la misma red social. “Salí un par de minutos y regresé al es escenario con la comprensión del público de Puebla y terminamos el show con dignidad”. Con este pronunciamiento Ana Gabriel quizo cerrar este episodio y se prepara para continuar ofreciendo su show.