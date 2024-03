Arnold Schwarzenegger tiene un marcapasos: Me operaron para convertirme un poco más en máquina





25/03/2024 - 20:59:50

Infobae.- El reconocido actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, de 76 años, reveló recientemente en su podcast Arnold’s Pump Club que se ha sometido a una cirugía para la implantación de un marcapasos. Tras haber pasado por tres cirugías de corazón abierto anteriormente, Schwarzenegger compartió su experiencia y el camino hacia la recuperación después de este último procedimiento. “El último lunes, me operaron para convertirme un poco más en máquina: me implantaron un marcapasos”, dijo Schwarzenegger. “Primero que nada, quiero que sepan que ¡estoy muy bien! Tuve mi cirugía el lunes, y para el viernes ya estaba en un gran evento ambiental con mi amiga y compañera de activismo en fitness, Jane Fonda”, continuó, resaltando la rápida recuperación tras la operación. Agradeció al equipo de la Cleveland Clinic, destacando la atención recibida por médicos y enfermeras, quienes hicieron que la cirugía fuera lo más llevadera posible. Schwarzenegger, quien había tenido dos cirugías en 1997 para reemplazar su válvula pulmonar y válvula aórtica, habló sobre cómo el tejido cicatrizal de su última cirugía le causó un latido cardíaco irregular, lo que lo llevó a monitorear su corazón de cerca. El actor mencionó la importancia de mantenerse en contacto con su equipo médico y visitarlos al menos una vez al año para un chequeo completo. “Esa es la vida con un problema cardíaco genético. Pero no me escucharán quejarme”, aseguró Schwarzenegger. El protagonista de Terminator resaltó la diligencia en seguir las recomendaciones de sus doctores, recordando que su madre falleció en 1998 al no someterse a la cirugía de reemplazo de válvula que necesitaba. Su decisión de implantarse el marcapasos fue urgida por su médico durante un chequeo rutinario, especialmente si quería estar lo suficientemente saludable para filmar la segunda temporada de FUBAR seis semanas después. A pesar de tener que limitar su entrenamiento en el gimnasio por un tiempo, Schwarzenegger se mostró optimista y listo para sus próximos proyectos. El actor también reflexionó sobre su decisión de compartir detalles de su salud públicamente, algo que va en contra de su crianza en Austria. Sin embargo, motivado por los mensajes de fans que encontraron inspiración en su transparencia sobre cirugías cardíacas previas, Schwarzenegger subrayó la importancia de no enfrentar solo los desafíos de salud. “Podría haberlo mantenido en secreto. Pero sé que ahora tenemos más de 750.000 suscriptores -el pueblo ya es una ciudad- y muchos de ustedes probablemente se enfrentan a sus propios problemas de salud. Quiero que sepan que no están solos. Y si están posponiendo algo por miedo, espero inspirarlos para que hagan caso a sus médicos y se cuiden. Schwarzenegger finalizó expresando el propósito de su plataforma Arnold’s Pump Club como un espacio de honestidad y apoyo mutuo, enfatizando: “Hay pesos que ninguno de nosotros puede levantar solo. Pero juntos, podemos levantar cualquier cosa —podemos levantar el mundo. Aquí nunca están solos”. En septiembre pasado, Arnold recordó que en 2019 se sometió a otra cirugía que casi le cuesta la vida. El plan original era sustituir una válvula del corazón, pero los cirujanos perforaron por error las paredes del órgano vital, por lo que tuvieron que causarle una hemorragia al actor para salvarle la vida. El actor necesitó de tres meses para recuperarse por completo, pero gracias al apoyo de sus amigos de familia, logró estar listo a tiempo para las grabaciones de Terminator 6.