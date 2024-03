El ente regulador la Seguridad Social niega fusión de las cajas de salud





25/03/2024 - 20:37:49

El director de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), Rubén Colque, desmintió este lunes la presunta fusión de la Seguridad Social y recomendó a dirigentes de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la Seguridad Social (Fesimras) acudir a fuentes oficiales antes de hacer eco de documentos falsos. Fesimras, a través de su dirigente Arturo del Barco, se declaró en emergencia ante la presunta fusión de las cajas que estarían preparando el Ministerio de Salud y Deportes, la Central Obrera Boliviana (COB) y la ASUSS. “Este documento que están haciendo circular también habla de que es una versión preliminar, es decir, están basándose en un documento que no tiene nada de oficial, es un documento que no refleja de ninguna manera la posición institucional de la ASUSS, del Ministerio de Salud, ni tampoco de la Central Obrera Boliviana”, respondió. Añadió: “No podemos trabajar este tipo de temas de una manera irresponsable y difundir una noticia de esta magnitud sin que haya un sustento técnico, ni legal, ni jurídico”. Si bien el documento al que se hace mención tiene el logotipo de la ASUSS, no tiene autores y en ningún momento fue publicado por la entidad que fiscaliza a los entes gestores de salud desde su creación, por lo que la máxima autoridad de la ASUSS desmintió que existiera alguna política en relación a fusionar los entes gestores de salud. La ASUSS regula, controla y fiscaliza la Seguridad Social de Corto Plazo, precautelando la correcta otorgación de las prestaciones a través de la gestión de calidad, técnica y administrativa, con transparencia institucional en el marco del Vivir Bien.