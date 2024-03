Senado tiene pendiente aprobación de más de $us 700 millones en créditos para obras





25/03/2024 - 19:32:25

El presidente Luis Arce informó este lunes que la Cámara de Senadores tiene pendiente la aprobación de más de $us 700 millones en créditos para obras en beneficio de los bolivianos. “Hay muchas obras que todavía siguen pendientes allá de aprobación, ya se ha conseguido que la Cámara de Diputados logre la aprobación y ahora están en el Senado durmiendo varias leyes que significan más de 700 millones de dólares para inyectar al país, para construir, para hacer obras para el pueblo boliviano”, dijo. El jefe de Estado hizo la declaración en el acto de promulgación de la ley que viabiliza el crédito externo de $us 57 millones para ampliar a ocho carriles el tramo Senkata – Apacheta, en la carretera La Paz – Oruro. En la oportunidad, destacó que los recursos son financiados por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), organismo internacional del cual Bolivia forma parte. “A ustedes más que a nadie les consta que nosotros no pedimos créditos para embolsillarnos la plata, nosotros pedimos dinero, recursos, para hacer obras para el pueblo boliviano”, señaló la autoridad. En esa línea, Arce denunció que existe gente que no quiere que su gestión de Gobierno cumpla con obras para el pueblo boliviano y aseguró que, sin embargo, las autoridades gubernamentales continuarán trabajando para el país. “Hay gente que está interesada en que fracasemos en la gestión, pero tengan ustedes la seguridad de que, pese a todo, el Gobierno nacional va a seguir trabajando y va a hacer las obras que se necesitan”, afirmó.