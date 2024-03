Presidente de Colombia llama al mundo a romper relaciones con Israel si no cumple el cese al fuego





25/03/2024 - 19:04:10

RT.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó este lunes a la aprobación de la resolución de la ONU que exige un alto al fuego en la Franja de Gaza durante el mes del Ramadán. Frente a ello, hizo un llamado a la comunidad internacional a romper relaciones diplomáticas con Israel si no cumple con el dictamen.

"Por fin sale del Consejo de las Naciones Unidas una resolución de alto al fuego en Gaza, por unanimidad", celebró el mandatario colombiano en su cuenta de X, en la que también formuló el llamado "a las naciones del mundo a que si Israel rompe este cese al fuego" se interrumpan las relaciones con ese país. No puede detener la guerra Israel aseguró que no puede detener la guerra mientras haya rehenes en Gaza

Las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, se conocen luego de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió este lunes un alto el fuego inmediato en el enclave palestino. “Operaremos contra Hamas en todas partes, incluso en lugares donde aún no hemos estado. Identificaremos una alternativa a Hamas, para que las IDF puedan completar su misión”, dijo. “No tenemos derecho moral a detener la guerra mientras siga habiendo rehenes en Gaza”. Gallant añadió que “la falta de una victoria decisiva en Gaza puede acercarnos a una guerra en el norte”, donde las fuerzas israelíes han estado intercambiando disparos con combatientes de Hezbolá en Líbano desde el comienzo de la guerra en Gaza en octubre. Alto el fuego El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió este lunes un alto el fuego inmediato entre Israel y los terrorista de Hamas, así como la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, en una votación que terminó con 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos. La resolución, propuesta por los 10 miembros electos del organismo. Si bien la iniciativa exigía la liberación de los secuestrados durante el ataque sorpresa de Hamas del 7 de octubre en el sur de Israel, no vincula esa exigencia con el alto el fuego durante el Ramadán, que finaliza el 9 de abril.