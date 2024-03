Alcalde de La Paz: Vamos a demostrar que somos más de 800 mil habitantes







25/03/2024 - 12:12:23



El alcalde Iván Arias manifestó sentirse orgulloso de cómo La Paz vivió el Censo Nacional de Vivienda el sábado, cómo esta consulta fue preparada con dos años de anticipación y expresó su confianza en que la población será superior a los 800 mil habitantes.

“Como Gobierno Municipal y como paceños, debemos sentirnos orgullosos por haber nosotros preparado desde hace dos años esta jornada. El municipio, el Gobierno Municipal de La Paz, hace dos años hizo el Foro por La Paz, hizo la Asamblea de la Paceñidad por la paz, hizo una Marcha por La Paz y todas referidas al Censo”, dijo el alcalde en el inicio de la conferencia de prensa que brindó este lunes.

El burgomaestre paceño recordó que la organización de la Alcaldía de La Paz fue con los barrios y los distritos para hacer un control de la ciudadanía que salió del municipio en la jornada del Censo.

“Hemos ejercido control, dentro de pocos días sabremos exactamente cuánta gente ha salido, cuánta gente no se ha censado en el municipio, pero en general los resultados son favorables y vamos a poder demostrar que somos más de 800 mil habitantes, que la dejadez y la falta de preparación del anterior censo no va a ocurrir y no ha ocurrido en este Censo. Gracias paceños por responder aquello”, añadió el alcalde en relación a su evaluación de la jornada censal y su proyección sobre los resultados, mismos que se conocerán en agosto.